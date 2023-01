El suspendido gobernador cumple prisión en el penal de Yanamayo. | Fuente: Andina

El Poder Judicial dictó la tarde de este viernes seis años de prisión contra el suspendido gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, por el caso Aymarazo.

El fallo fue dictado por la Sala Penal de Apelaciones de Puno, donde declararon infundada la apelación presentada por los abogados de Aduviri y ratificaron la pena previa dictada el pasado agosto por delito contra la tranquilidad pública.

Actualmente, el suspendido gobernador cumple la condena impuesta en el penal de Yanamayo en Puno, luego de que fuera capturado el pasado 25 de agosto en el distrito de La Victoria, Lima. Aduviri, además de su sentencia, debe pagar 2 millones de soles de reparación civil.

Tras su captura, Aduviri aseguró que la Policía Nacional le traicionó, pues él tenía pensado entregarse. "No soy un delincuente. Los corruptos hoy día están libres. No he robado a nadie. He protegido el derecho a la propiedad, tierra y territorio. (...) La Policía Nacional me ha traicionado. Hoy día iba a entregarme a la Policía Nacional. Me ha traicionado", dijo.

En octubre último, el Consejo Regional de Puno aprobó la suspensión de 120 días contra Aduviri con 13 votos a favor y 5 abstenciones. En tanto, el vicegobernador Agustín Luque Chaiña fue encargado como nuevo Gobernador Regional de Puno.

