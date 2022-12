Verdadero o Falso | Wilfredo Pedraza: “Ningún funcionario de la empresa Odebrecht certifica que el dinero se haya entregado [a Humala y Heredia], excepto Barata”

La Fiscalía pide 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años y 6 meses para Nadine Heredia. | Fuente: Andina

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 7 de mayo del 2019

El abogado Wilfredo Pedraza, miembro del equipo legal que defiende al expresidente Ollanta Humala, comentó en una entrevista sobre la acusación fiscal contra el exmandatario y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos y, como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: “Ningún funcionario de la empresa Odebrecht certifica que el dinero se haya entregado [a Humala y Heredia], excepto Barata”. Tras revisar los antecedentes del caso, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

Si bien el principal testimonio que hace referencia de manera detallada a la entrega de dinero a Humala es, efectivamente, el de Jorge Barata, quien ha reiterado que llevó el dinero en efectivo al departamento del expresidente en Miraflores, las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato consideran hasta tres personajes que han dado detalles que refuerzan la tesis fiscal sobre los pagos al expresidente y su esposa: está el testimonio de Raymundo Trindade Serra, exgerente de Relaciones Institucionales de la compañía, quien en febrero del 2019 confesó que acompañó en dos ocasiones a Barata para entregar dinero en su departamento; también está el testimonio de Luiz Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina y Angola, quien en abril del 2018 indicó a los fiscales peruanos que él aprobó la entrega de 3 millones de dólares a Humala a pedido del expresidente de la compañía; y está el testimonio y los documentos entregados el año pasado por el propio Marcelo Odebrecht.

En principio, cabe recordar que, en mayo del 2017, Marcelo Odebrecht reveló a los fiscales peruanos del caso que pidió a Barata que aportara US$ 3 millones a la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, y que incluso Humala y su esposa le habían agradecido el apoyo. El empresario declaró específicamente lo siguiente:

“[El ex ministro Antonio] Palocci, de aquí de Brasil, me pidió, me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros le diéramos 3 millones de dólares para apoyar la campaña eh… del señor Ollanta Humala en el Perú. (…) Ese monto que yo enviaría a Ollanta Humala sería descontado de un monto que yo había eh … fijado con ellos para apoyar al PT, en general. El pedido fue justificado en esa época por una cuestión geopolítica, es decir, una proximidad ideológica entre el Presidente Lula y el Presidente [sic] Ollanta Humala”

Tiempo después, en septiembre del 2018, se conoció que Odebrecht ratificó su declaración ante la Fiscalía de Brasil, con base en documentos de pagos y transferencias bancarias identificados con los códigos “Campaña NAC 3” e “Ítalo-Italiano-Elección Perú”. Según documentó el medio de investigación IDL-Reporteros, con base en esta nueva información, ‘Italiano’ fue el sobrenombre utilizado para identificar al exministro Antonio Palocci, la persona que desde Brasil solicitó a la constructora los aportes para la campaña humalista.

La documentación entregada por Odebrecht -tras una revisión de sus archivos que incluyó correos electrónicos, anotaciones en la copia espejo de su computadora personal y registros del Sector de Operaciones Estructuradas- dio cuenta de ocho movimientos de dinero vinculados al presunto apoyo a la campaña de Ollanta Humala: cuatro documentos de pagos realizados en 2011 bajo el mencionado código "Ítalo-Italiano-Elección Perú" (US$ 550 mil en mayo, US$ 350 mil en junio, US$ 100 mil en octubre y una transferencia de US$ 160 mil en diciembre) por un total de un millón 160 mil dólares; y cuatro órdenes de pago, canalizadas a través de una cuenta de Panamá, que llevaban como indicativo el código “Campaña NAC 3”, por un total de un millón 202 mil 893 dólares.

Esos documentos fueron entregados por la defensa de Odebrecht como parte de su acuerdo de delación premiada con la Fiscalía brasileña.

Otro de los funcionarios que también han aportado información sobre la entrega de dinero a los Humala es Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente y Líder Empresarial de la compañía, quien en abril del 2018 declaró que recibió la orden de Marcelo de Odebrecht de entregar US$ 3 millones a la campaña humalista y los autorizó personalmente, a pesar de la resistencia inicial de su entonces subordinado Jorge Barata.

En su declaración a los fiscales peruanos, Mameri confirmó que el dinero provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que manejaba los recursos para los sobornos que pagaba la constructora, como documentó en su momento el diario El Comercio.

El tercer funcionario que da cuenta de la entrega de dinero es Raymundo Trindade Serra, exgerente de Relaciones Institucionales de la constructora brasileña. En febrero del 2019, Trindade Serra declaró durante diez horas ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Allí reveló que acompañó en dos ocasiones a Jorge Barata para que entregara dinero a los Humala en el departamento que el expresidente tenía en la Avenida Armendáriz, de Miraflores. El funcionario dijo que supo el motivo de esas visitas de boca del propio Barata.

Consultado para esta verificación, el abogado Wilfredo Pedraza se ratificó en su declaración y dijo que se refería a que ningún otro funcionario, además de Barata, ha testificado que se haya concretado la entrega del dinero.

“Lo que nosotros cuestionamos es que el dinero nunca llegó a las manos del nacionalismo”, indicó.

En relación con los documentos proporcionados por Odebrecht, que presuntamente confirman las transferencias relacionadas a la campaña de su patrocinado, Pedraza dijo que el código “Campaña Nac 3” no es una evidencia que relacione de manera concreta esas transferencias a los Humala. “Campaña Nac 3 puede ser cualquier campaña”, comentó.

“En ninguna circunstancia, [el exvicepresidente de Odebrecht Luiz] Mameri [o Fernando] Migliaccio [extesorero del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht] han dicho que saben que entregaron dinero a Humala. En ningún caso. Menos, Marcelo Odebrecht. Eso no existe. El único que imputa de manera directa es Barata. En su primera declaración dice un millón; en su segunda declaración dice: ‘Oh, me olvidé: son dos millones’. Eso es lo que dice”, insistió el abogado.

A una consulta para esta verificación, el fiscal Germán Juárez Atoche confirmó que los tres testimonios consignados líneas arriba, corroborados por la evidencia documental recabada por el Ministerio Público, abonan a la tesis fiscal de la entrega del dinero a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Juárez explicó que: “los que trabajaron en [el Sector de] Operaciones Estructuradas justamente han señalado que efectivamente esa planilla existió y que quien la elaboró fue Marcelo Odebrecht y que ese dinero que está ahí es porque ha salido. O sea que no solamente está la declaración de Barata”.

Tras revisar los antecedentes del caso, que incluyen los testimonios ante la Fiscalía de dos funcionarios y la versión documentada del propio expresidente de la constructora brasileña, OjoPúblico concluye que la afirmación del abogado Wilfredo Pedraza, respecto a que ningún funcionario de la empresa Odebrecht certifica que el dinero se haya entregado [a Humala y Heredia], excepto Barata, es engañosa.

