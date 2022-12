Marianella Ledesma: "No me gusta la crueldad, la violencia y el maltrato a los animales en general" [VIDEO]

Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional | Fuente: RPP

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, señaló este martes que está en contra de la crueldad hacia los animales y afirmó que los aficionados y la industria detrás de las corridas de toros, pelea de toros y pelea de gallos ganaron con la ratificación de la constitucionalidad de estas prácticas.

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP Noticias, la magistrada aclaró que hoy se analizó la demanda de un grupo de ciudadanos sobre la Ley 30407, Ley de Bienestar y Protección Animal, que no se extendía a los toros y a los gallos. Tras el debate, Ledesma votó en contra de la inconstitucionalidad de estas actividades.

"No es que a mí no me gusten los toros, a mí no me gusta la crueldad, la violencia y el maltrato a los animales en general. En este caso, la ley exceptúa a los toros y a los gallos. En este caso fueron estos animales, pero mi regla general para todos los animales es la no violencia, porque quiero vivir en un clima de armonía con el medio ambiente", dijo.

"Las costumbres cambian"

Marianella Ledesma consideró que a la fecha el rajoneo y el toreo no son cultura, a pesar de que estas actividades antes se asumieron como una costumbre fruto de la influencia occidental.

"La cultura está sujeta a la actividad social, al grupo social y que se plasma en la costumbre de este grupo, pero como todo grupo no hay ningún grupo permanente, van cambiando según la necesidad y según actores que se van incorporando, según los tiempos. Y así como los grupos se mueven, la cultura también va teniendo una dinámica en ese movimiento. Las costumbres cambian", aseguró.

"Seres sintientes"

La magistrada del TC sostuvo que los aficionados a la corrida de toros, pelea de toros y pelea de gallos deberían tener una base significativa numérica y socialmente que justifique el argumento de cultura de una nación.

"Lo que antes se veía en relación al toro o a cualquier animal como una cosa, que era incapaz de sentir, eran seres no sintientes, hoy ya tenemos otra mirada distinta. Reconocemos que son seres sintientes, por lo menos nuestra relación a ellos debe cambiar, no de agresión ni de maltratos, sino un deber de cuidado y relación armoniosa con ellos. Eso es la nueva mirada, la nueva tendencia de una cultura que no le gusta la crueldad ni la agresión", aseveró.

Marianella Ledesma explicó que las corridas de toros, pelea de toros y pelea de gallos se mantendrá "en las condiciones en las que se da" tras declararse infundada la demanda de la ciudadana María Herme Eguiluz, con el respaldo de la asociación voluntaria de Animales Libres de Crueldad y Opresión.

"Posiblemente el nuevo Congreso pudiera o futuros congresos pudieran plantear una derogación a esta ley (Ley de Bienestar y Protección Animal) y con ello terminaría esta historia", finalizó.

