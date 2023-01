Polémica por elección de candidatos al TC. | Fuente: Foto: Andina

El Gobierno de Martín Vizcarra planteó el viernes de pasado una cuestión de confianza al Congreso para exigirle que se modifiquen las reglas en el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El pedido se da luego de los cuestionamientos públicos hacia la comisión del Congreso encargada de seleccionar a los candidatos y de la denuncia de la magistrada Marianella Ledesma, quien en un semanario local afirmó que le ofrecieron mantener su puesto a cambio de un voto favorable al caso Keiko Fujimori.

"Para mi Gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional. Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías. Las instituciones democráticas están para servir a todos los peruanos y no para que unos pocos se sirvan de ellas. Están para garantizar la justicia y no la impunidad", señaló el jefe de Estado durante su Mensaje a la Nación.

El Pleno del Congreso de la República se reunirá este lunes desde las 10 de la mañana para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) incluidos en la nómina de 11 candidatos propuesta por la comisión especial. Sin embargo, en medio de este escenario se encuentra pendiente el debate de la cuestión de confianza propuesta por el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, quien pidió que den prioridad a su solicitud en el próximo Pleno.

Este proceso de elección ha sido cuestionado por el Ejecutivo, debido a “la forma acelerada” en la que se escogió a los miembros de este organismo constitucional. Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, presentó el pedido de cuestión de confianza que anunció el presidente Martín Vizcarra respecto de los procesos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional y no específicamente por esta elección que es facultad del Parlamento.

Las reacciones desde el Congreso

Legisladores de distintas bancadas se pronunciaron sobre el discurso del presidente Martín Vizcarra con el que anunció una moción de confianza al Congreso para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El exoficialista Juan Sheput, ahora en la bancada Contigo, aseguró que Martín Vizcarra está “pésimamente asesorado” al hacer un planteamiento como el anunciado.

“Qué mal el presidente. La cuestión de confianza es por asuntos de gobierno y no le corresponde al presidente ni al Ejecutivo elegir al Tribunal Constitucional. Un mensaje para el olvido”, señaló en Twitter.

El también exoficialista Alberto de Belaunde consideró que la propuesta debe analizarse, pero adelantó que “sí se puede plantear cuestión de confianza por proyectos de ley”. Asimismo, señaló que es "fundamentral tener magistrados probos e independientes" debido a la importancia de este organismo.

Para Gilbert Violeta, otro exoficialista, esta medida demuestra que el Gobierno asimiló ”que el adelanto de elecciones pasó a la historia”. “Bienvenida su nueva propuesta para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Su discusión y deliberación será materia de otro proceso parlamentario, conforme a la Constitución”, apuntó.

Desde Fuerza Popular, Tamar Arimborgo cuestionó duramente el anuncio de Vizcarra, mientras que Cecilia Chacón consideró que, con esta propuesta, el jefe de Estado “estaría buscando cualquier excusa para cerrar el Congreso”.

El polémica audio de congresistas

El programa Cuarto Poder difundió un audio en el que se registran conversaciones de los congresistas del Partido Apra y Fuerza Popular sobre la elección de magistrados al Tribunal Constitucional (TC). El diálogo se habría dado en días cercanos al 22 de noviembre de 2018, fecha en que el pleno del Congreso aprobó la conformación de la comisión especial para el nombramiento de los nuevos integrantes del organismo constitucional.

En el audio se escucha primero a la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso: "Qué tanto escándalo, esto va a pasar, igual". Luego, su colega Úrsula Letona señala: "Por un tubo. Serán palabras vacías". A lo que primera interlocutora añade: "Va a ser un periodicazo de unas horas".

Después de esta conversación, se le oye a Javier Velásquez Quesquén y a Miguel Torres, miembro de la bancada de Fuerza Popular. "Es importante de que… hoy yo le he dicho al presidente decirle al Nuevo Perú 'ya acrediten su miembro en la comisión, para elegir a los miembros del Tribunal'. Es importante que el lunes a más tardar o el martes el presidente del Congreso instale la comisión. El solo hecho que se instale la comisión", dice el aprista.

El otro responde: "Manda un mensaje". Y replica el extitular del Consejo de Ministrpos: "Ya al tribunal… le bajas una llanta. El solo hecho que instale, ya en enero o febrero o marzo, nos ponemos de acuerdo. En lo que sí que debemos tener muy claro es que este tribunal no se va a quedar ni un día más y si ya tienen la pieza de recambio en enero o febrero". "Sí", refiere a continuación categórico Miguel Torres. "¿Pueden hacer esa gestión o no?", agrega el aprista.

Buscan anular proceso de elección de candidatos

Las críticas a este procedimiento han ido acompañadas de pedidos formales para detenerlo. Las bancadas de Nuevo Perú, Liberal, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, Unidos por la República y el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) suscribieron una solicitud al presidente de la comisión encargada de seleccionar a los candidatos para que anule el proceso de elección de los candidatos de este organismo.

La agrupación Nuevo Perú, desde donde impulsaron el pedido, justificó este pedido en que la comisión que aprobó la lista de candidatos al Tribunal Constitucional no cumple los procedimientos. Asimismo, acusaron a los parlamentarios de Fuerza Popular y “sus satélites” de no respetaron los procedimientos para el documento de aprobación para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Antes de este pedido, la bancada de Frente Amplio solicitó ministro de Justicia Vicente Zeballos que el Gobierno invite con carácter de urgencia al representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al relator sobre independencia de magistrados de la ONU para que supervisen el proceso.

Al respecto, el congresista Marco Arana, del Frente Amplio, consideró que la rapidez con la que se eligieron a los candidatos y con la que se fijó la fecha para esta elección "afectan gravemente la institucionalidad del Tribunal Constitucional".

Presentan acción de amparo contra el Congreso

El Instituto de Defensa Legal (IDL), la ONG Flora Tristán y un grupo de juristas presentaron una demanda de amparo contra el Congreso en la que solicitan la suspensión de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En el documento enviado a Pedro Olaechea, presidente del Congreso, se advierten "graves irregularidades" debido a que el actual proceso no contó con "mecanismos de publicidad y transparencia que permitan asegurar la independencia e idoneidad de candidatos".

Por estos motivos, solicitaron que se suspenda el proceso de convocatoria a elecciones de magistrados "hasta que se establezcan en forma expresa mecanismos de publicidad y transparencia que permitan la participación y fiscalización de la sociedad civil".

Asimismo, pidieron "anular todos los actos parlamentarios" tomados como parte del proceso de convocatoria a estas elecciones, incluyendo la elección de un proceso especial, la presentación y la designación de candidaturas a magistrados del TC.

