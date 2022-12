Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone impedimento de salida. | Fuente: Foto: Poder Judicial

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso impedimento de salida del país por ocho meses contra fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, investigado por tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal.

Cabe precisar que durante la audiencia en la que se revisó el pedido del Ministerio Público, el fiscal Tomás Gálvez se allanó al pedido de impedimento de salida del país como parte de la investigación que se le sigue. Sin embargo, aseguró con esto busca demostrar su inocencia y que es víctima de una "persecución política".

"Soy el principal interesado en que esto se esclarezca. Yo soy absolutamente inocente, estoy siendo víctima de persecución y por eso es que me he allanado a las medidas que solicite la Fiscalía. Si la Fiscalía cree que debe dictarse la medida para que se haga una mejor investigación, pues me someto, no tengo ningún inconveniente", señaló.

Gálvez señaló que es víctima de una persecución política debido a que, a pesar de haber demostrado que los hechos que se le imputan son "absolutamente lícitos", se le imputa por varios delitos, entre estos el de formar parte de una organización criminal por su relación en el caso conocido como 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

La resolución del Poder Judicial. | Fuente: Poder Judicial

Te sugerimos leer