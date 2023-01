Tomás Gálvez se presentó ante la Junta Nacional de Justicia.

El fiscal supremo Tomás Gálvez defendió la legalidad de sus actos e incluso aseguró que su intención fue garantizar la correcta administración de justicia contra las grandes empresas vinculadas a casos de corrupción. En ese sentido, volvió a denunciar que las acusaciones en su contra provienen "posturas interesadas" en defender a estas empresas.

"No he cometido ningún hecho ilícito. Los hechos que se me imputan son hechos positivos, que creo yo que me enaltecen. Son hechos en los que he buscado evitar una arbitrariedad, no un hecho de corrupción, no torcer la voluntad de la administración de justicia, sino, más bien, optimizarla. Esos hechos son lícitos", señaló ante la Junta Nacional de Justicia.

Gálvez Villegas cuestionó la medida cautelar que plantea la suspensión preventiva de sus funciones como parte de la investigación que se le sigue por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. En su presentación ante la Junta Nacional de Justicia por el proceso disciplinario que se le sigue, aseguró que su permanencia en el cargo no afectará al proceso en su contra ni obstaculizará a la misma, tal como advirtieron los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

"Con el hecho de que yo siga en el cargo, ¿qué posibilidad tengo de obstruir a la investigación?, ¿cómo se relaciona el ejercicio del cargo con la obstaculización de la investigación? Si eso fuera así entonces todos los investigados, jueces y fiscales, tendrían que salir del cargo, pero, como es evidente, no es posible que con el ejercicio del cargo se obstruya a la investigación", señaló.

Durante su alegación, Gálvez señaló que la medida cautelar "no está dentro de ninguna ley", sino dentro de un reglamento. Asimismo, denunció una campaña mediática para "encubrir" actos de corrupción "de empresas que tanto daño le han hecho al Perú" y atacar "a todo aquel que exigía una investigación contra las mismas".

"No se cumple ningún fundamento con la imposición de esta medida cautelar porque no estoy en posibilidades de impedir u obstruir lo que se decida por el hecho de estar asumido el cargo. ¿Cómo puedo obstaculizar la investigación? Lo único que he puedo hacer es ejercitar mi derecho de defensa y en todo momento me he sometido a la investigación", reiteró.

En otro momento, acusó al también fiscal supremo Pablo Sánchez de "inventar" su vinculación con 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Como se sabe, este último concluyó que Gálvez, el exjuez supremo César Hinostroza y dos exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura habrían cometido diversos delitos y formarían parte de esta organización criminal.

Luego de escuchar sus descargos y los de su abogado, quien denunció "una distorsión de los hechos" y aseguró que las cuestionadas conversaciones de Gálvez fueron de carácter "privado", los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, encabezado por el exministro Aldo Vásquez, dejaron al voto el proceso disciplinario en su contra.

