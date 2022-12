La exalcaldesa de Lima dijo que a pesar de que sabía de los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del 'NO a la Revocatoria', no recibió 'ni un sol de coima'. | Fuente: Andina

A través de un comunicado publicado en Facebook, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán admitió que sabía de los aportes de las empresas Odebrecht y OAS a la campaña del ‘No a la Revocatoria’.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, escribió Villarán de la Puente.

Por ello, pidió perdón a “todas aquellas personas a quienes (no pudo) decirles la verdad” que este sábado reveló. A pesar de su error, la exalcaldesa niega haber recibido coimas de estas empresas. “Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña”, aseveró Susana Villarán, quien enfrenta una denuncia fiscal por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir.

Además, comentó que en ese momento en el que Lima decidía si seguir con la revocatoria o no, se contrató al publicista Luis Favre y su equipo. Según Susana Villarán no era para quedarse en el sillón municipal, si no para que se pueda proseguir con “las reformas de transporte, las obras de Barrio Mío, resolver el definitivamente el tema de La Parada”, entre otros.

Este lunes 13 de mayo, el Poder Judicial realizará la audiencia para evaluar el pedido de la Fiscalía para variar la comparecencia restringida contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una medida de prisión preventiva por 36 meses. La orden de comparecencia con restricciones la obliga a ir todos los meses al Ministerio Público para el control correspondiente, a no ausentarse de Lima no variar su domicilio sin previa autorización judicial.

