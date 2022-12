El Poder Judicial analizó la apelación del exgerente municipal y la exalcaldesa Susana Villarán por la prisión preventiva que cumplen. | Fuente: RPP

El exgerente municipal José Miguel Castro realizó su descargo durante la audiencia en la que el Poder Judicial analiza la apelación contra los 18 meses de prisión preventiva ordenada para él y la exalcaldesa Susana Villarán. Durante su presentación expresó haber tenido un comportamiento ejemplar.

“¿Por qué si mi comportamiento ha sido ejemplar necesito estar ahora en prisión para seguir siendo investigado?”, comentó Castro durante la audiencia. El extrabajador, investigado por los aportes de Odebrecht a la campaña del NO de la revocatoria, dijo no tener “patrimonio ilegal” y que siempre ha colaborado con la justicia.

“Esta investigación es grave, lo reconozco. ¿Que tiene que aclararse? Lo reconozco, me parece bien. He contribuido con la justicia para que esta investigación salga a flote. He cumplido inescrupulosamente con todas las actividades. He firmado todo, en el Ministerio Público están mis registros, eso está probado. Yo no me he ausentado”, apuntó.

Castro mencionó, además, que cuenta con arraigo familiar ya que está casado desde hace 15 años y tiene dos hijos que estudian acá. El Ministerio Público atribuye a Susana Villarán, José Miguel Castro y Luis Gómez Cornejo los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de activos al haber recibido supuestos aportes de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas de “No a la revocatoria” (2013) y reelección de la ex alcaldesa en el 2014.

Susana Villarán cumple su prisión preventiva de 18 meses en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, mientras que José Miguel Castro se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho.

