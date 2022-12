En su defensa, Villarán señaló que no representa un peligro de fuga ni obstaculización y que su conducta procesal así lo demuestra con su asistencia a todas las diligencias. | Fuente: RPP Noticias

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán,sustentó este lunes las razones de la apelación a la prisión preventiva de 18 meses que se le dictó en el marco de las investigaciones por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas contra su revocatoria y reelección.

“No le temo la prisión. Estoy en una prisión con otras internas, lo he puesto en manos de la justicia. No soy una mujer que huye de las responsabilidades”, dijo durante la audiencia.

En su defensa, Villarán señaló que no representa un peligro de fuga ni obstaculización a la justicia y que su conducta procesal así lo demuestra con su asistencia a todas las diligencias.

“No me voy a fugar del país, tengo acá a mis nietas y a mi hijo, tres de las cuales fueron privadas de su madre tras un accidente fatal. Más que nadie y porque no huyo de mis responsabilidades quiero que la fiscalía acuse y pronto”, indicó.

En otro momento, la exalcaldesa dijo que si el Poder Judicial dicta una sentencia que la priva de su libertad, lo aceptará. “Yo espero sinceramente que en un proceso imparcial la Fiscalía pruebe mi culpabilidad. Estoy segura de que no podrá probar que lidero una organización criminal”, precisó. “Siempre he vivido de mi trabajo y mi patrimonio personal. He abierto mis cuentas por iniciativa propia”, agregó.

El Ministerio Público atribuye a Susana Villarán, José Miguel Castro y Luis Gómez Cornejo los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de activos al haber recibido supuestos aportes de las empresas Odebrecht y OAS para las campañas de “No a la revocatoria” (2013) y reelección de la ex alcaldesa en el 2014.

Susana Villarán cumple su prisión preventiva de 18 meses en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, mientras que José Miguel Castro se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho.

