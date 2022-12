Susana Villarán habló ante el juez durante la sesión de este martes. | Fuente: RPP

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán aseguró que no piensa fugar ni evadir la justicia, y reiteró que no se arrepiente de haber permitido que empresas extranjeras financien la campaña de la revocatoria.

En su alocución durante la sesión en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra, la política sostuvo que “jamás eludiré a la justicia, porque creo en ella, y porque soy una de los miles que luchamos por tener una justicia imparcial”.

“No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad, pero eso lo diré en su día (del juicio). Hoy no ha llegado ese día”, remarcó Villarán de la Puente.

La exalcaldesa aseguró que no dijo la verdad en su momento “por razones de lealtad y por no incriminar a otras personas”, y no por “pactos de impunidad”, tal como sostuvo la fiscala Ángela Zuloaga Bayes durante la sesión.

“Esos hechos que ha recogido la señora fiscal tendrán que ser corroborados y pasar de ser elementos de convicción en su momento a ser pruebas fehacientes de los delitos que se me imputan en este proceso”, apuntó.

Villarán recordó que salió de la administración municipal con 280 procesos, “varios de ellos tenían que ver con el ámbito electoral”. “Es decir, desde el año 2014, he respondido permanentemente a todas las citaciones”, remarcó.

Sobre la conversación difundida por el programa Cuarto Poder, en el que se le escucha hablar de “tres palos verdes”, la política dijo que sí se llevó a cabo, pero apuntó que “creo que está editada”.

Te sugerimos leer