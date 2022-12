Eduardo Roy Gates en RPP Noticias. | Fuente: RPP

Eduardo Roy Gates, abogado de Gabriel Prado, negó que su patrocinado se haya acogido a la figura de la colaboración eficaz en el caso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por haber recibido aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas del NO a la revocatoria y para su reelección.

En diálogo con RPP Noticias, el defensor dijo que el exgerente municipal no se acogió a esta figura porque hacerlo significaría reconocer que se ha cometido algún delito. “Y él no tiene nada que reconocer, porque él no ha cometido un hecho doloso”, sostuvo.

Roy Gates consideró que la decisión del Ministerio Público de desistir en su pedido de prisión preventiva contra Gabriel Prado obedece a que los fiscales “se han dado cuenta que el señor Gabriel Prado era ajeno a los hechos que se venían investigando”.

“Adicionalmente, el señor Gabriel Prado, desde un primer momento, prestó su colaboración en esta investigación y desde un primer momento se manejó con la verdad”, remarcó.

Al consultarle por la apertura de una cuenta en Andorra a su nombre, el abogado dijo que su patrocinado “reconoció que había firmado documentos para buscar un trabajo”. “Cometió una negligencia, pero no una ilicitud”, sostuvo.

El Ministerio Público desistió en su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Gabriel Prado. | Fuente: Andina

Asimismo, el letrado aseguró que la mentada cuenta no registra movimiento alguno. “Si no hay activos, no puede haber lavado de activos”, sentenció.

En tal sentido, Roy Gates remarcó la confesión del expresidente de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien ante la Fiscalía dijo que los tres millones dólares que pagó su empresa para las campañas de Villarán se dividieron en dos millones para el pago de los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre, y un millón restante que se pagó directamente al exgerente municipal José Miguel Castro.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en Delitos de Corrupción de Funcionarios aceptó el pedido de desistimiento a la prisión preventiva por 36 meses contra el exgerente municipal Gabriel Prado en el proceso que involucra a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. La resolución también alcanza a los exfuncionarios ediles Óscar Vidaurreta y César Meiggs.

