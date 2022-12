La fiscal Sandra Castro Castillo. | Fuente: Andina

La fiscal provincial de Crimen Organizado, Sandra Castro, reveló que se reunió en 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra y la fiscal a cargo de la investigación a 'Los cuellos blancos del puerto', Rocío Sánchez, para pedir "ayuda" y "protección" debido a que "había una gran mafia".

"Recuerdo que un domingo recibo una llamada telefónica de Rocío Sánchez, fiscal provincial a cargo del caso 'Cuellos blancos'. Me llamó afligida, preocupada, porque la 'mafia es grande, nos van a hacer daño', tenemos que buscar ayuda. Ella tenía conocimiento que Martín Vizcarra vive en el lugar donde yo vivo. Entonces, me pide que busque una reunión con Vizcarra. Yo acudo a buscarlo y le pido a Martín Vizcarra que nos brinde una reunión con el equipo para hacerle conocimiento de las necesidades, del riesgo que teníamos en ese momento. Me concede esa reunión en su casa y en esa reunión estuvo presente también un efectivo policial que nos apoyaba en el caso", señaló en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Sandra Castro detalló que en la reunión "informal", que ocurrió en 2018 en la casa del exmandatario a pedido de su colega Rocío Sánchez, solicitaron protección al sentirse "vulnerables".

"En esa reunión Rocío Sánchez, como fiscal del caso, expresa sus necesidades y preocupaciones de ese momento, nos sentíamos desprotegidas; porque teníamos como fiscal de la Nacion a Pedro Chávarry y la mafia era grande. Y necesitábamos ese apoyo del presidente de la Republica", contó.

La fiscal provincial detalló que fue solo una cita, tras el nombramiento de Chávarry Vallejos como titular de Ministerio Público, en la que se requirió "ayuda de protección, de seguridad, para poder seguir avanzando en el caso ['Los cuellos blancos del puerto']". "De lo contrario, nuestras vidas corrían riesgo", remarcó.

Sandra Castro dejó en claro que no tiene vínculo con Martín Vizcarra. "Yo no tengo amistad con el señor Vizcarra ni con su familia", manifestó.

La fiscal provincial agregó que durante la cita no se trató "en ningún momento" el presunto vínculo entre Vizcarra y el gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo, acusado de formar parte de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer