Carlos Rodas, abogado de Mirian Morales.

El abogado Carlos Rodas, defensor de Mirian Morales, exsecretaria del presidente Martín Vizcarra, cuestionó la decisión del Poder Judicial de dictar siete días de detención preliminar contra la extrabajadora de Palacio de Gobierno. En su opinión, los audios que protagonizó con el cantante Richard Cisneros "no pueden implicar ningún tipo de entorpecimiento".

En declaraciones a la prensa, el abogado señaló que los audios han jugado "un papel importante". Pese a cuestionar que este material ha sido descontextualizado, el abogado reconoció que se puede prestar para dar a entender que la exsecretaria influyó en este caso. Asimismo, pidió que el Ministerio Público se pronuncie sobre su veracidad.

"El contenido de los audios es o verdadero o falso, pero lo que no puede pasar es que sea verdadero para lo que me conviene y falso para lo que no me conviene. Entonces, la pregunta es si el contenido es verdadero o falso. La Fiscalía no puede decir que los audios son verdaderos para detener personas y falsos cuando se refiere a la Fiscalía", señaló.

En otro momento, el abogado cuestionó que se acredite una supuesta falta de arraigo. Rodas Vera recordó que en el reciente allanamiento a su vivienda, realizado esta mañana y en una diligencia pasada, Morales fue encontraba en su residencia. Además, mencionó que solo se incautó una declaración de interés que está publicada en internet.

Dictan detención preliminar

Este viernes el Poder Judicial dispuso, a pedido de la Fiscalía, la detención preliminar por siete días contra el cantante Richard Cisneros y de otras siete personas, entre estas las exsecretarias Karem Roca y Mirian Morales, como parte de las investigaciones que se realizan por los cuestionados contratos de artista con el Ministerio de Cultura.

Desde esta madrugada, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó un operativo de allanamiento al interior de la vivienda del cantante conocido como 'Richard Swing', en San Isidro, Esta medida se realizó en otros nueve inmuebles de personas relacionados con el caso. En el operativo participan un total de 10 fiscales anticorrupción, 10 peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dirigió el operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar por 7 días, de 10 investigados por presuntos delitos de corrupción cometidos en la contratación del proveedor Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.

La medida judicial fue otorgada a solicitud de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas en el marco de la investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible y comprende, además de Cisneros, a los exfuncionarios de Palacio de Gobierno Mirian Morales Córdova, (exsecretaria general); Oscar Vásquez Zegarra (excoordinador de prensa y comunicaciones); y Karem Roca Luque, (exsecretaria).

Asimismo, a los funcionarios del Ministerio de Cultura: Patricia Dávila Tasaico y Diana Angelica Tamashiro Oshiro (exsecretarias generales); Lincoln Martin Matos Parodi, (Director General de la Oficina General de Administración); Aura Elisa Quiñones Li y Liliana Margot Chaname Castillo (exdirectoras Generales de Recursos Humanos); Mauricio Manuel Salas Torreblanca (coordinador y programador del Gran Teatro Municipal).

