Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: RPP

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, Rafael Vela, negó que su grupo de fiscales tenga responsabilidad en los últimos sucesos políticos que llevaron a la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia, luego que se filtraran documentos de la investigación fiscal al expresidente y que fueron usados en los argumentos por la vacancia en el Congreso.

"No tenemos ninguna responsabilidad porque no somos políticos, somos fiscales. Nos dedicamos a averiguar la verdad en graves casos de corrupción y lavado de activos", dijo en una entrevista al diario Perú21.

Vela manifestó que el trabajo de su equipo es ajeno al "oportunismo político" y que el uso que se haga de la información "que se transparenta como parte de las investigaciones" no se le puede endilgar a los fiscales.

"Lo que no puedo permitir es que se asocie el trabajo del equipo especial al oportunismo político. Nosotros investigamos a los políticos que han cometido actos de corrupción. Tenemos que rechazar ese contubernio que se insinúa porque nosotros somos combatidos por esos mismos grupos políticos, esa asociación es tendenciosa. No se nos puede pedir abdicar", dijo.

El fiscal negó que las filtraciones a la prensa de las investigaciones a políticos provengan de los fiscales del equipo especial.

"Muchas personas tienen dominio de esa información. El fiscal (Germán) Juárez (Atoche) me ha informado que él no ha filtrado nada", afirmó.

En ese sentido, negó que los chats entre Martín Vizcarra y el exministro de agricultura José Manuel Hernández filtrados a la prensa hayan estado, exclusivamente, en poder de la fiscalía.

"Eso no es cierto. Toda la información que se entregó en los cuadernos reservados de colaboración eficaz, el fiscal Germán Juárez la trasladó a la carpeta de investigación abierta a Vizcarra. En ese proceso no solo está Vizcarra, también otros investigados y la Procuraduría ad hoc", aseveró.

Al ser consultado sobre si se podría haber esperado a que terminara el mandato de Martín Vizcarra para tener una investigación más consolidada y evitar el aprovechamiento de los enemigos políticos del exmandatario, Vela afirmó que la ley les pide "actuar cuando recibimos evidencia".

"No podemos dejar de hacer nuestro trabajo [...] Eso (no avanzar investigaciones por coyuntura) es hacer política y nosotros no somos políticos. No podemos hacer una predicción de acuerdo a los escenarios políticos", enfatizó.

En sentido, afirmó que "sería muy mezquino que nos endilguen las trágicas muertes" ocurridas en las manifestaciones provocadas por la vacancia a Vizcarra "cuando lo que hemos hecho es nuestro trabajo".

Vela también negó que el fiscal Germán Juárez Atoche haya pedido a los abogados de aspirantes a colaboradores eficaces en el caso el 'Club de la construcción' información contra el presidente Vizcarra, como se denunció en una investigación del diario La República.

"Eso es falso, son expresiones difamatorias. Hemos solicitado a la fiscal de la Nación que canalice esa supuesta documentación que refiere el diario y que nosotros no conocemos y que sea sometida al Consejo de la Prensa Peruana para saber si la actitud periodística cumple con los objetivos de veracidad y buena fe que debe cumplir la prensa", dijo.

