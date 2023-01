Rafael Vela declara a la prensa peruana. | Fuente: Foto: AFP

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, se pronunció sobre la nueva filtración de documentos de la multinacional Odebrecht que revelarían el presunto pago irregular de US$ 3 millones relacionados con la adjudicación de la construcción del Gasoducto del Sur durante la gestión de Ollanta Humala (2011-2016).

"Hace tres semanas nosotros recibimos esa información formalmente dentro de la estructura del convenio de colaboración eficaz. Sin embargo, nosotros no tenemos la decodificación de todos los detalles que son parte de este tipo de información, que son cuadros en los que figuran cifras, transferencias, codinomes. Todo eso tiene que ser decodificado a partir de las personas que intervienen: Jorge Barata y Ricarbo Boleira", comentó en una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder.

Rafael Vela señaló que el Ministerio Público no puede obligar a una persona natural o jurídica a declararse culpable, ya sea en los actos de investigación o en los procedimientos reservados de acuerdo de colaboración. No obstante, dejó en claro que "si la empresa voluntariamente no asume culpabilidad, nosotros estamos en la absoluta libertad de investigarlos sin ninguna restricción".

El fiscal superior manifestó también que este martes el Equipo Especial del caso Lava Jato sostendrá una reunión -la cual ya estaba pactada- con la constructora brasileña en la que recibirán 4000 folios de los servicios informáticos que empleó Odebrecht para registrar los pagos ilícitos que hizo en el país.

" [La nueva filtración] nos determina a sostener reuniones con los colaboradores eficaces y, a partir de ello, establecer una mayor velocidad de la decodificación de estos documentos dentro de los cuales se encuentran el caso Gasoducto del Sur", agregó Rafael Vela.

