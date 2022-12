Procurador público del PJ observó "vastas irregularidades" en resolución a favor de Vladimir Cerrón

El procurador público del Poder Judicial Marco Palomino indicó que es constante la revisión de hábeas corpus. | Fuente: Poder Judicial

El procurador público del Poder Judicial, Marco Palomino, se pronunció este viernes respecto de la denuncia penal contra el juez Alain Salas Cornejo, quien resolvió un proceso de hábeas corpus, a favor del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

Según precisó, respecto de este caso recibieron la notificación el miércoles y tras revisar la resolución del magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la sede Acobamba (Huancavelica), observaron “vastas irregularidades”, por lo que formularon la apelación. Además, advirtieron una conducta de presunta comisión de un delito por parte del juez.

“Advertimos una conducta de una presunta comisión de un delito por parte del juez, por eso inicialmente nos sentamos a estudiar el caso y arribamos que sí había un delito de prevaricato en este caso. De forma independiente y autónoma, actuamos y planteamos esas dos acciones”, manifestó.

Denuncias constantes

El procurador manifestó que pese a que se trata de un caso coyuntural, desde su organismo constantemente realizan este tipo de acciones contra magistrados. Añadió que la mayoría de los hábeas corpus que se presentan son irregulares, por lo que cuando estos son aprobados se apela y se denuncian a los jueces.

“Esto que hemos hecho en ese caso no es un caso particular. Si bien es cierto esto ha salido a prensa porque es un caso coyuntural, pero para nosotros es un trabajo del día a día. No es la primera vez que en un hábeas corpus que se declara fundado, la procuraduría no solo apela sino también denuncia al juez. Son varios casos que nosotros a lo largo del tiempo que estoy a cargo de la procuraduría lo hemos hecho”, indicó.

Formalización de denuncia

Previamente el procurador formalizó, ante la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, la denuncia penal contra el juez Alain Salas Cornejo, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal, en agravio del Poder Judicial.

Esto debido a que el magistrado admitió a trámite una demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón “inobservando de forma manifiesta el parámetro establecido para el control constitucional de las resoluciones judiciales”.

