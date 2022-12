Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que una reforma constitucional debe darse "a través de un gran debate nacional" en el que se escuche a todas las partes por tratarse de cambio "de las reglas básicas que rigen en una sociedad". En diálogo con RPP Noticias, el magistrado evitó referirse a la coyuntura; sin embargo, dijo que "no se pueden imponer las cosas, todo tiene que fluir yendo hacia consensos".

"Esto de que una reforma venga solo de un lado y se trate de llevar a cabo de todas maneras sin un gran debate nacional a mí en lo particular me preocupa porque creo que estas reformas tienen que nacer de un sentir de la población. Son un fenómeno que van de abajo hacia arriba, que normalmente no se deben imponer ni se deben señalar desde un determinado ángulo, tiene que haber un gran debate", señaló.

Blume recordó que una reforma de este tipo es viable en la medida que se respeten los mecanismos establecidos en la Constitución. No obstante, lamentó que actualmente en el país exista un clima político "tan crispado y tan enfrentado". "No podemos negar que hay una serie de hechos que preocupan y no traducen un ambiente de unidad", lamentó.

De otro lado el magistrado expresó que la inmunidad de la que gozan los congresistas "es un mecanismo de protección de la autonomía y la independencia del Parlamento". En ese sentido, recordó que los congresistas, al representar al pueblo y no estar sujetos a mandato imperativo, no deben ser "presionados por ningún elemento externo al propio Congreso".

"La inmunidad es una institución netamente parlamentaria y eso es tradicional en la gran mayoría de países democráticos y desarrollados", expresó.

