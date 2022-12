Presidenta del Poder Judicial cuestiona resolución que anuló sentencia contra Vladimir Cerrón

Juez ordenó anulación de sentencia contra Cerrón. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, cuestionó la resolución del juez de Huancavelica Alaín Salas Cornejo que anuló la sentencia contra el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano y aclaró que esta se encuentra pendiente de resolver ante la Corte Suprema por existir un recurso de casación.

"Yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en su decisión, pero cuando advierto indicios de otra naturaleza, debemos accionar y estamos accionando", señaló la titular del Poder Judicial.

En entrevista con RPP Noticias, recordó que en este caso la OCMA ha abierto un proceso disciplinario contra el juez Alaín Salas y que, además, el procurador público del Poder Judicial ha apelado la resolución "porque desde la perspectiva del procurador hay irregularidades", además de una denuncia contra este magistrado por el delito de prevaricato.

"Quiero resaltar que nosotros no estamos saliendo a hablar defendiendo el principio de neutralidad que tiene que haber en este proceso electoral, pero también a su vez nosotros queremos que no se instrumentalice al Poder Judicial con algún tipo de medidas judiciales porque no lo vamos a permitir", cuestionó.

La titular del PJ explicó que la resolución que favorece a Cerrón se encuentra pendiente de resolver por la existencia de un recurso de casación; sin embargo, recordó que el Código Procesal Constitucional establece que cuando se trata de habeas corpus contra resoluciones judiciales "el requisito es que el proceso esté finalizado y en este caso no ha finalizado".

"Es un proceso que no ha concluido porque hay un recurso de casación que está pendiente de resolver en la Corte Suprema que ha sido interpuesto por el fiscal superior en el que solicita que la pena sea efectiva. Eso está pendiente de resolver en la Sala Penal Transitoria", señaló para luego precisar que la reciente resolución que ordena la nulidad de la sentencia del exgobernador será revisada por una sala superior.

