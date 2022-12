Fiscal José Domingo Pérez sustentó su pedido. | Fuente: RPP Noticias

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente inició esta mañana la audiencia de revocatoria del arresto domiciliario por prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el proceso por lavado de activos y otros.

La audiencia inició con la participación del fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, quien justificó su pedido. En su intervención, el representante del Ministerio Público señaló que "existe plena convicción de que Pedro Pablo Kuczynski merece la prisión preventiva". Además descartó que la Fiscalía "tenga intereses políticos" o sea "inhumana".

Lo que dijo José Domingo Pérez

José Domingo Pérez (JDP): "La Sala (Penal de Apelaciones) reconoce que existe una sospecha grave para dictar prisión preventiva por el delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a organización criminal".

JDP: "La Sala señala concluye que sí existe peligro procesal de fuga del imputado. La Sala reconoce que Pedro Pablo Kuczynski se puede fugar del país".

JDP: "Está acreditado el peligro procesal de perturbación probatoria. La Sala reconoce que Kuczynski perturba la actitivad probatoria. En suma, en primera y segunda instancia, existe plena convicción que Pedro Pablo Kuczynski merece la prisión preventiva".

JDP: "La Fiscalía no se ensaña, no es inhumana, y menos actúa políticamente. Han sido cuatro jueces que han señalado que Pedro Pablo Kuczynski debería estar con prisión preventiva".

JDP: "La Sala Penal de Apelaciones nos dice que las condiciones edad y salud (de PPK) no han sido controvertidas por las partes, no ha habido debate" (...) ¿Qué ocurre si no ha habido debate? Ha habido una indefención del Ministerio Público.

JDP: "En qué parte de la resolución se señala que Pedro Pablo Kuczynski adolece de una enfermedad grave o incurable?".

JDP: "Al no haber contradicción en el estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski, es por eso que la Sala impone restricciones".

JDP: "La Sala señala las restricciones como un contrabalance al no haber habido contradicción al haber declinado la Fiscalía a defender su posición en primera instancia".

JDP: "La prisión preventiva es idónea, necesaria, proporcional y ponderable. Está acreditado que no adolece de una enfermedad grave o incurable".

JDP: "Pedro Pablo Kuczynski ha incumplido las restricciones y por lo tanto merece regresar a la condición anterior, a la prisión preventiva considerada en la primera y segunda instancia".

José Domingo Pérez enumera las restricciones que incumplió PPK: prohibción de comunicarse con los testigos, prohibición de realizar actividades sociales en su casa y la prohibición de realizar actividad política.

El anuncio de la audiencia fue hehco por César Nakazaki, abogado del expresidente, a través de su cuenta de Twitter. “Acabo de ser notificado telefónicamente de fecha de audiencia de variación de arresto domiciliario por prisión preventiva para el viernes; todos los periodistas que me están entrevistando tienen el requerimiento: menos la defensa. Hasta el momento no se notifica”, escribió.

La solicitud del Ministerio Público es evaluada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. En declaraciones a RPP Noticias, Nakazaki señaló que el pedido por parte de la Fiscalía de meter al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en prisión es “absolutamente injustificado”.

El abogado recalcó que PPK está siendo investigado por el Caso Westfield, no por aportes a su campaña. “No es un tema político”, recalcó el abogado defensor. y señaló que “ni si quiera un preso pierde el derecho a la visita”, por lo que el pedido de recluirlo en prisión es “inhumano e injusto”.

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sea recluido en un penal, debido a que ha recibido visitas políticas en su domicilio, algo prohibido por mandato judicial.

Según un informe del diario La República, fiscales adjuntos del Equipo Especial Lava Jato detectaron visitas de los congresistas Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta, durante el proceso de verificación del arresto domiciliario de 36 meses dictado contra el expresidente.

