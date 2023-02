Poder Judicial rechazó dos habeas corpus presentados a favor de expresidente Ollanta Humala para apartar a juez Richard Concepción Carhuancho de proceso que se le sigue por presunto lavado de activos | Fuente: Andina

El Poder Judicial rechazó dos acciones de habeas corpus presentadas a favor del exjefe de Estado, Ollanta Humala, con el que se buscaba apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso penal que afronta por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista Peruano para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

El primer recurso, presentado por Lady Johanna Bermudez López, cuestiona al juez Concepción Carhuancho por haber rechazado un pedido de la defensa legal del exmandatario para que se excluyera a Martin Belaunde Lossio de la acusación que presentó la Fiscalía en este caso, debido a que la justicia de Bolivia no aprobó ampliar su extradición al Perú por el delito de lavado de activos.

Esta acción de habeas corpus también criticaba la actuación de los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional por confirmar la decisión que adoptó el juez Concepción Carhuancho, respecto al pedido de la defensa legal del exmandatario. No obstante, la jueza penal de Lima Norte, Jessica Anastacio Cassana, determinó que no se advierte una violación al derecho a la libertad del mandatario y que estos argumentos no corresponden ser resueltos por la vía constitucional sino en el proceso penal ordinario.

En su resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, la magistrada también remarcó que lo solicitado en este habeas corpus no tiene sustento constitucional ya que las decisiones judiciales cuestionadas se emitieron respetando la garantía de motivación y la doble instancia.

Cabe resaltar que otra acción de habeas corpus, con los mismos argumentos, pero presentada por Cynthia Montes, persona cercana a Ollanta Humala, fue declarada improcedente por el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima.

El proceso penal del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se encuentra en la etapa de control de acusación fiscal que está a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho como acto previo para ingresar a la etapa del juicio oral.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió 20 años de prisión contra Humala Tasso y 26 años y 6 meses de cárcel para Nadine Heredia así como también la disolución y liquidación de Partido Nacionalista Peruano a raíz de este caso.

Te sugerimos leer