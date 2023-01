PJ mantiene incautación de más de 300 mil soles encontrados en vivienda vinculada a José Luna Gálvez

El Poder Judicial confirmó fallo que declara improcedente el pedido de devolución de más de 300 mil soles a Telesup. | Fuente: Andina

El Poder Judicial confirmó el fallo que declaró improcedente el pedido de la Universidad Privada Telesup S.A.C., para recuperar los más de 300 mil soles que fueron incautados en un inmueble en Surco donde vive el fundador de esta casa superior de estudios, José Luna Gálvez.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción ratificó la decisión adoptada por la Juez María Álvarez Camacho como parte de la investigación preparatoria que afronta Luna Gálvez junto al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio por el caso Lava Jato.

Alrededor de S/ 302 mil soles y más de US$ 34 mil dólares fueron encontrados dentro de un maletín de José Luna Morales, hijo de Luna Gálvez, al interior de una camioneta registrada a nombre de Telesup, la cual estaba dentro del inmueble donde vive la familia del también excongresista de Solidaridad Nacional. El domicilio fue allanado 16 de octubre del 2019 por el equipo especial de la fiscalía del caso Lava Jato.

La defensa legal de Telesup solicitó la devolución de este dinero al precisar que dicha incautación no se ajustaría a las normas y órdenes judiciales debido a que este dinero no tendría vinculación con Jose Luna Gálvez y que esta casa superior de estudios y su entonces gerente, Luis Luna Morales, no están comprendidos como investigados dentro de este caso.

También informó que el inmueble ubicado en el distrito de Santiago de Surco, en el que se encontró el dinero está a nombre de la universidad y no era del excongresita. Sin embargo, reconoció que se trata de una casa-habitación donde vive la familia Luna Gálvez y que en este domicilio no funcionaban las oficinas de esta casa superior de estudios.

No obstante, el Fiscal Superior Adjunto del Equipo Especial Lava Jato, Hernán Mendoza Sandoval, había pedido al poder judicial que se confirmara la improcedencia del pedido de la defensa legal de Telesup al no haberse podido determinar la licitud o no de este dinero.

El magistrado sostuvo que la orden de allanamiento abarcaba domicilios e inmuebles vinculados a Luna Galvez y cuestionó que se sostenga que este dinero proviene del pago de matrículas de los estudiantes de Telesup al anotar que para cuando se realizó el allanamiento, la Sunedu ya habia denegado el licenciamiento institucional a esta casa superior de estudios.

