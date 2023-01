El magistrado conforma la actual Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. | Fuente: Twitter Ministerio Público

El último miércoles, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza solicitó a la Corte Suprema del Poder Judicial anular la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Con el pedido, el magistrado sugiere que la Sala Penal Permanente de la máxima judicatura vote a favor en la audiencia de este viernes, cuando el tribunal revise el recurso de casación con el que la propia Fujimori busca recobrar su libertad tras ocho meses recluida.

Esta no es la primera situación polémica que protagoniza el funcionario del Ministerio Público. Hace un año, Rodríguez Monteza fue vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la red de presunta corrupción en la que habrían participado consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, fiscales y empresarios. Por entonces, también fue señalado de perseguir a los medios IDL-Reporteros y Panorama, que habían publicado la serie de investigación sobre esta supuesta organización criminal.

Un par de semanas atrás, en junio de este año, el fiscal chiclayano Juan Carrasco Millones comunicó a los medios que, pese a coordinaciones previas, el representante del Ministerio Público no se había presentado a la audiencia de casación donde el encarcelado exdirectivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, también investigado por ese caso, pedía su liberación.

¿Quién es Rodríguez Monteza, cómo llegó a la Fiscalía y qué enturbia su accionar al frente de la institución?

16 años en el Ministerio Público

Según su hoja de vida, Víctor Raúl Rodríguez Monteza (52 años) cuenta con cuatro títulos universitarios: uno de abogado, recibido en 1995 (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque); otro de máster en Ciencias Penales, de la que se graduó el 2006 (Universidad San Martín de Porres); uno de doctorado en Derecho, que obtuvo en 2011 (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque); y uno de máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales, que recibió el 2018 (Universidad de Jaén).

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), el fiscal registra solo tres, faltando el de maestro en Ciencias Penales y una adicional, de maestro en Derecho Civil y Comercial. En paralelo, ha acumulado experiencia como docente de pregrado, postgrado y ante la Academia de la Magistratura.

Su carrera en el Ministerio Público inició en marzo de 2003, cuando fue nombrado fiscal adjunto supremo titular. Desde entonces, ocupó cargos -también como adjunto- dentro de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo (julio, 2003), la Fiscalía Suprema de Control Interno (2008), la Fiscalía Suprema en lo Civil (2009), y la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo (2014).

Para agosto de 2016, tras concurso público ante el Consejo Nacional de la Magistratura, fue nombrado como fiscal supremo titular de la Fiscalía de la Nación. Ya como integrante de la Junta de Fiscales Supremos, Rodríguez pasó a liderar los despachos de Control Interno, Contencioso Administrativo, y Civil. Desde el 9 de enero de 2019, encabeza la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.

Rodríguez Monteza fue designado fiscal supremo titular el 31 de agosto de 2016. El entonces Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por Guido Aguila Grados, evaluó y nombró al magistrado. | Fuente: Ministerio Público

Fiscal polémico

El pasado 6 de mayo, la Junta de Fiscales Supremos -conformada por Rodríguez Monteza, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, el fiscal Pablo Sánchez, y los también magistrados Pedro Chávarry y Tomás Gálvez (estos dos últimos, implicados en el caso de Los Cuellos Blancos)- designó a Rodríguez como representante del Ministerio Público ante la audiencia de casación de Keiko Fujimori.

Pero, contrario a respaldar el pedido de que se mantenga la prisión preventiva contra la ex candidata presidencial, el fiscal supremo se pronunció a favor de revertirla.

Días antes de este pronunciamiento vía oficio a la Corte Suprema, el fiscal que lidera el Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, había sugerido que Rodríguez se inhiba de ver el caso y que la Junta considere cambiar la designación. Sin embargo, la decisión fue ratificada el 6 de junio, por lo que el fiscal continuará al frente de la audiencia, aunque no del lado del Equipo Especial.

Presunto integrante de Los Cuellos Blancos. El 14 de julio de 2018, el portal de investigación IDL-Reporteros reveló el contenido de una interceptación telefónica donde se oye a Rodríguez Monteza coordinar una reunión con el empresario Mario Mendoza Díaz, quien es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La actual Junta de Fiscales Supremos Titulares está compuesta por Zoraida Ávalos (como presidenta y fiscal de la Nación), Pablo Sánchez, Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez. Estos tres últimos han sido relacionados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. | Fuente: Ministerio Público

Emplazó a medios a revelar fuentes. Antes de esta revelación, el magistrado había exigido a ese medio de comunicación y al programa televisivo -también de investigación periodística- Panorama que revelaran sus fuentes y consignen el material que aún tenían por publicar.

No obstante, el 12 de julio de ese año, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, pidió anular aquel pedido formulado por Rodríguez, quien por esa fecha ocupaba el despacho de Control Interno. Las indagaciones fueron posteriormente asignadas al fiscal adjunto Jaime Velarde.

Habría alertado a jueces investigados. El 30 de agosto de 2018, IDL-Reporteros publicó más indicios sobre el ya cuestionado fiscal. En esta información, indicó que Rodríguez había estado alertando a los jueces investigados Walter Ríos y César Hinostroza sobre las interceptaciones telefónicas que la Fiscalía del Callao había obtenido legalmente. Esto, según colaboradores eficaces que prestaron declaración sobre el actuar del magistrado.

No se presentó a audiencia sobre Oviedo. El último 13 de junio, el fiscal Juan Carrasco Millones, del caso Los Wachiturros de Tumán -por el que es investigado el empresario y ex dirigente de la FPF, Edwin Oviedo Pichotito- dijo a la prensa que Rodríguez Monteza no asistió a la audiencia programada para el 6 de junio. En la diligencia, el fiscal supremo debía defender el pedido de prisión preventiva contra Oviedo, quien es investigado en paralelo por sus presuntos nexos con Los Cuellos Blancos del Puerto.

