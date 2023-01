El abogado Pedro Patrón afirma que la Comisión Especial de la JNJ contaba con toda su información judicial. | Fuente: RPP

Pedro Patrón Bedoya, quien desistió de formar parte de la Junta Nacional de Justicia, afirmó este miércoles que la Comisión Especial encargada de la elección de los integrantes contaba con toda la información de sus procesos judiciales y que nunca la cuestionó.

En una entrevista al programa Nada Está Dicho por RPP Noticias, el abogado aseguró que entregó la información "sobre mis procesos judiciales sin antecedentes" y que la "Comisión Especial tenía acceso a todos los detalles".

"Desde que presenté la solicitud de inscripción, revisé prolijamente todos los elementos que contenían la solicitud y las declaraciones juradas. Toda la información que esos documentos exigían fueron dados escrupulosamente y en ningún momento fueron observados", agregó.

Denuncia por doble cobro

En vísperas, negó haber cobrado doble pensión del Estado, luego de que se frustrara su juramentación como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al respecto, Patrón Beyoda precisó que no cobró una pensión, sino que se trató de un "honorario por servicios" brindados en 2007 a una Comisión de Infracciones y Sanciones, siendo jubilado.

Por este doble ingreso fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión suspendida, pese a que, asegura, el dinero "fue devuelto al Estado en 2008". Finalmente el proceso prescribió.

Renuncia irrevocable

El abogado lamentó que el proceso haya terminado abruptamente, pese a estar "orgulloso" de haber participado en él. "Me sentí muy afectado en ese momento, ahora exijo que se valore mi trayectoria y mi dignidad".

Además reafirmó que su renuncia es irrevocable y explicó el motivo: "Si sigo un proceso en estas condiciones, y llego a este momento en el que soy considerado apto, soy proclamado, se me invita a la juramentación, no recibo las satisfacciones que esperaba, insto a que la Comisión me responda y pasan 24 horas donde circulan una serie de barbaridades; yo no puedo permitir que esto suceda a la edad que tengo y con la trayectoria que tengo", señaló.

Asimismo, dijo no entender por qué los miembros de la comisión dieron marcha atrás en su elección. "Me resultaría difícil entender por qué adoptaron esta actitud, puede haber sido como una medida de precaución", dijo.

