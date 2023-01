Pedro Manuel Patrón jurará al cargo este martes. | Fuente: Justicia TV

Pedro Manuel Patron Bedoya se convertirá en el primer miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras el ser único postulante en aprobar las tres etapas del concurso que dispuso la Comisión Especial y que culminó este lunes con una entrevista personal.

El magistrado jurará al cargo este martes al mediodía en la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el jirón Ucayali 398, en el Cercado de Lima, informó en un comunicado la Comisión Especial de la JNJ.

Patrón Bedoya fue viceministro de Justicia durante el primer gobierno de Alan García, luego entre 2001 y 2003 fue asesor de la Presidencia del Instituto Peruano del Deporte, y de 2003 a 2006 secretario general del Ministerio de Educación. Además, ´se desempeñó como director de Normatividad Electoral del Jurado Nacional de Elecciones entre 2006 y 2007.

También cuenta con 35 años de experiencia como catedrático universitario en la Universidad de San Martin de Porres, en el Instituto de Gobierno de esa Casa de Estudios, en la Universidad de Lima, en la Universidad Tecnológica del Perú, en la Universidad Peruana de las Américas, entre otras.

Los otros postulantes

David Dumet Delfín y Víctor Cubas Villanueva fueron los otros postulantes que aprobaron las dos etapas previas de la evaluación (el examen de conocimientos y la evaluación curricular), pero reprobaron la entrevista personal, que se transmitió públicamente este lunes.

Dumet Delfín fue cuestionado en los últimos días debido a una serie de tuits en los que ofendía a algunos personajes públicos. Precisamente, tuvo ocasión de responder sobre estas declaraciones durante su entrevista pública.

"Esos tuits no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ni mis condiciones para afrontar un reto que sería el ser miembro de la JNJ", aseguró ante el jurado, luego de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le preguntara si consideraba violencia contra la mujer los tuits de respuesta a la psicoterapeuta Carmen Gonzalez.

“Reconocí que yo hice esos tuits y me excedí ciertamente, pero decir que a partir de ahí yo he realizado actos y promuevo la violencia contra la mujer. Por supuesto que no”, prosiguió en su respuesta. “Como ciudadano respondía lagunas cuestiones que me indignaban y respondía en exceso. La señora había insultado a un amigo mío acusándolo de corrupción y yo lo había defendido”.

