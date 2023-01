Pedro Patrón Bedoya iba a ser el primer miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. | Fuente: Foto: Justicia TV

Pedro Patrón Bedoya presentó su renuncia a convertirse en el primer miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras el ser único postulante en aprobar las tres etapas del concurso que dispuso la Comisión Especial y que culminó con una entrevista personal.

"He actuado de manera transparente en este procedimiento y por ello no merezco que se ponga en duda mi honorabilidad. Soy respetuoso de la ley y no me aferro a cargo alguno. En defensa de mi honor, renuncio irrevocablemente a la postulación que superé y cuyo procedimiento, lamento profundamente, ha fracasado", señaló.

En el comunicado dirigido a la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patrón Bedoya lamentó que se haya decidido suspender su juramentación a este cargo tras conocerse que tiene un proceso penal en trámite por el presunto delito de falsedad ideológica.

Sobre este tema, el abogado asegura que durante el proceso de postulación informó sobre este proceso penal y no recibió ninguna observación, por lo que quedó "apto" para continuar con la entrevista personal en la que este tema no fue abordado.

La frustrada juramentación

La ceremonia de juramentación de Pedro Patrón Bedoya estaba prevista para el pasado martes; sin embargo, ese mismo día la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió el evento tras conocer "información relevante que debe ser contrastada".

Tras conocerse esa situación, Patrón Bedoya negó haber cobrado doble pensión del Estado, proceso por el cual tiene un proceso penal en contra. "El proceso penal ya prescribió”, sostuvo a la prensa, tras precisar que está en trámite un proceso contencioso administrativo.

Patron Bedoya se iba a convertir en el primer miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras ser el único postulante en aprobar las tres etapas del concurso que dispuso la Comisión Especial y que culminó este lunes con una entrevista personal.

Te sugerimos leer