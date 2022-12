Defensa de Pedro Chávarry descarta que se haya reunido con Walter Ríos. | Fuente: Andina

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry sí estuvo en casa del ex juez supremo César Hinostroza para una reunión de trabajo, pero no coincidió en ese lugar con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, refirió su abogado Julio Rodríguez.

"La información es inexacta porque se dice que él estaría ahí con Walter Ríos y otras personas más. He conversado con el doctor Chávarry (...) se puede verificar que él no estuvo por más de una hora y que en ningún momento coincidió con Walter Ríos", dijo al programa La rotativa del aire de RPP sobre el video difundido en Panorama.

Julio Rodríguez afirmó que Pedro Chávarry no recuerda haber visto en la citada vivienda a Orlando Velásquez, exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Aseguró que su defendido fue uno de los primero en llegar a la reunión en casa de César Hinostroza y se retiró antes de que llegara una mayor cantidad de personas a la cita.

"Según el doctor Chávarry el video debe registrar la hora en que justo terminaba su jornada de trabajo. Me dice que 'no era para mí nada extraño que me dedique a conversar de temas laborales, ya que su casa queda camino a la mía'", afirmó el letrado.

Asimismo, el abogado reveló que Pedro Chávarry conversó sobre la Academia Nacional de la Magistratura en la citada reunión en casa de César Hinostroza.

Ser amigo de Hinostroza no es acto delictivo

El abogado Julio Rodríguez sostuvo que Pedro Chávarry nunca dijo que no conocía o no tenía alguna relación con César Hinostroza, ya que tenían un conocimiento en el ámbito laboral sin relación amical.

"Ser amigo de César Hinostroza no constituye acto delictivo. Es más, el Tribunal español ha sido bien radical, no es posible que se sustente la posibilidad de una organización criminal sobre la base de vocablos, palabras o bases de amistad", refirió.

