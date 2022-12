Pedro Chávarry en entrevista con ¿Quién Tiene la Razón? en RPP. | Fuente: RPP

El fiscal supremo Pedro Chávarry señaló que la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su contra únicamente consideró la versión de su exasesora Rosa Venegas, quien asegura que recibió órdenes de él para deslacrar una oficina en el Ministerio Público, y no los testimonios de otros testigos que la desmienten.

"La fiscal de la Nación está únicamente tomando la versión de la señora (Rosa) Venegas, pero no recoge la versión de los demás testigos que indican que nunca recibieron una directiva mía; no estuve en el lugar de los hechos, en ningún momento me han visto en los pasadizos", sostuvo en entrevista con ¿Quién Tiene la Razón? en RPP Noticias.

Pedro Chávarry también aseguró que nunca pidió a su exasesora que ingrese a la oficina que había sido lacrada por el equipo del fiscal José Domingo Pérez. “Ella entraba y salía, pero en ningún momento se tomó la decisión de que ingrese”, afirmó.

Además, descartó que Rosa Venegas haya sacado algún documento de la oficina. “Nada, llevó su bolso únicamente. ¿Qué va a llevar?”, cuestionó el ex fiscal de la Nación.

Asimismo, calificó de “nulo” el allanamiento realizado en vísperas, pues fue llevado a cabo por un fiscal provincial con el mando de un juez de primera instancia en despachos de la Fiscalía de la Nación.

Denuncia constitucional

Este viernes, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló ante el Congreso una denuncia constitucional contra su antecesor en el cargo por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.

La denuncia hecha por Ávalos se sustenta en supuestos actos de obstaculización en torno a las acciones del Equipo Especial Lava Jato, que lidera el fiscal Rafael Vela, y de vulneración irregular de oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público.

Por este último tema, su exasesora Rosa Venegas declaró el mes pasado ante el fiscal del caso, Reynaldo Abia, que el ingresó a una oficina lacrada del Ministerio Público fue por orden del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

