Chávarry cuestionó el accionar del Ministerio Público.

El fiscal supremo Pedro Chávarry se presentó esta mañana ante la Comisión Permanente -que evalúa su destitución e inhabilitación- para definirse como un funcionario "independiente" y "apolítico". Sin embargo, criticó que al expresidente Alan García "lo hayan querido tener (detenido) sin acusación fiscal y sin ningún indicio" y que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afronte 36 meses de prisión preventiva sin una acusación.

"No defiendo ni defenderé a la corrupción, pero ¿tiene lógica que al expresidente democrático Alan García lo hayan querido tener (detenido) sin acusación fiscal y sin ningún indicio? Hoy día lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso. Yo no resuelvo, no investigo, ya está en manos de otras personas, pero hoy si lo voy a decir", señaló.

El exfiscal de la Nación cuestionó que un representante del Ministerio Público allanara la casa del expresidente Alan García el pasado 17 de abril, durante la Semana Santa. Chávarry recordó que en su gestión fue cuestionado por destituir a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela el 31 de diciembre pasado, en vísperas de las celebraciones por el Año Nuevo.

"A mí sí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban actuando de mala manera un 31 de diciembre; sin embargo, qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa", reprochó.

Respecto a Keiko Fujimori, Chávarry calificó de "grave" que la excandidata presidencial cumpla 36 meses de prisión preventiva sin una acusación fiscal y "sin que se haya probado siquiera que haya recibo dinero directamente de alguien". Según dijo, su objetivo al frente del Ministerio Público no era defender a nadie, sino velar por el principio de la presunción de inocencia.

"No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le imputamos responsabilidad o no. Eso es muy grave y nunca lo he visto en mis casi 41 años de servicio. Siempre hemos debido tener cautela y equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia", criticó.

En otro momento el fiscal supremo también dijo lamentar que actualmente el Ministerio Público "se ponga de rodillas ante intereses privados". Asimismo, acusó al fiscal José Domingo Pérez -sin mencionar directamente su nombre- de haber "ordenado" su cese como fiscal de la Nación.

"Es el mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht, es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son de su agrado, siguiendo una línea de trabajo que viene enlodando lo que significa el trabajo del Ministerio Público", dijo.

Pedro Chávarry ante el Congreso

El extitular del Ministerio Público se presentó ante la Comisión Permanente que evalúa su destitución e inhabilitación para negar haber cometido delitos o alguna infracción constitucional durante su ejercicio como fiscal de la Nación.

"Hoy se me maltrata mediáticamente porque la factura que me pasan los poderosos no quedaría impune conmigo. Me quieren aniquilar como magistrado, un magistrado de trayectoria, que nunca tuvo ningún problema disciplinario", señaló.

El fiscal supremo culpó a los "delincuentes" que investigó como fiscal supremo de control interno de estar detrás de estas "falsas imputaciones". Asimismo, acusó al presidente Martín Vizcarra de haberse molestado con él por la reapertura -cuando fue fiscal de la Nación- del caso Chincheros que ocurrió cuando era ministro de Transportes.

"Vizcarra no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Este proceso se va a acreditar e investigar como debe ser. Será denunciado por posibles actos de corrupción y quizás por eso no me perdona", dijo.

