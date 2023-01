Fiscal Supremo, Pablo Sánchez pidió conocer cuales serán sus atribuciones como Coordinador de Equipo Especial 'Cuellos Blancos del Puerto' | Fuente: Andina

El Fiscal Supremo Titular, Pablo Sánchez Velarde, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, que se determine las atribuciones que tendrá tras ser elegido como Coordinador General del Equipo Especial de la Fiscalía por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.A través de un comunicado, Sánchez Velarde sostuvo que conocer estas atribuciones es de suma relevancia para establecer las facultades de decisión y autonomía funcional.

“En cuanto se definan las atribuciones que determine la señora Fiscal de la Nación, iniciaremos las acciones que correspondan para un trabajo coordinado y de criterios unificados”, sostuvo el magistrado en este documento al que tuvo acceso RPP Noticias.

Sánchez Velarde informó que dado que la situación amerita acciones rápidas, convocó a una reunión con las fiscales provinciales del este equipo especial, Rocío Sánchez y Sandra Castro estableciendo una reasignación de carpetas aceptadas por las magistradas y estableciendo un cronograma de trabajo con plazo determinado para resultados, solicitándoles el cumplimiento de algunos objetivos para diciembre de este año.

El magistrado indicó que ambas fiscales se han comprometido a trabajar por la institución, en equipo y bajo el principio de confianza. Precisó, además, que delegó al fiscal adjunto supremo, Martín Salas, realizar un permanente seguimiento y monitoreo del cumplimiento de objetivos y compromiso.

Sanchez Velarde remarcó que acepta este encargo de coordinación en un momento de extrema complejidad al interior de este equipo especial “Pero no rehúyo a los retos y me comprometo a realizar los mayores esfuerzos, junto al equipo que me acompaña en la 1ra Fiscalía Suprema Penal, para encaminar la situación; aunque ello signifique ser expuesto a los más duros ataques de los investigados, una vez más”, acotó.

