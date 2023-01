Ollanta Humala gobernó el país entre 2011 y 2016. | Fuente: RPP

El expresidente de la República, Ollanta Humala, cuestionó la noche de este viernes al Equipo Especial del caso Lava Jato, liderado por el fiscal Rafael Vela, por una supuesta falta de "objetividad" en el caso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

En una entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, el exmandatario dijo que el grupo investigador del Ministerio Público está "conspirando para linchar política y judicialmente" tanto a la ex primera dama Nadine Heredia como a él. "Estamos viendo una politización de la justicia", comentó.

Ollanta Humala explicó que actualmente se está criminalizando un supuesto aporte de campaña durante las campañas electorales de 2006 y 2011 efectuado por el gobierno del fallecido Hugo Chávez y la multinacional brasileña Odebrecht, respectivamente.

"La época de 2011 no había una ley que penalizaba los aportes de campaña y, además, el Estado no financiaba a los partidos políticos. A lo mucho allí podría haber un desorden administrativo, pero no un crimen como lo está planteado el juez", manifestó.

Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son acusados por el presunto delito de lavado de activos en la investigación que se les sigue por las campañas electorales de 2006 y 2011. Según la Fiscalía, la pareja habría recibido y ocultado dinero irregular de la compañía Odebrecht.

A raíz de este caso, en mayo pasado, la Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Humala y 26 años y medio para Heredia.

