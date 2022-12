Ollanta Humala estuvo en el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP. | Fuente: RPP

El expresidente Ollanta Humala afirmó este lunes que su hermano Antauro Humala, preso desde el 2005 por el caso 'Andahuaylazo', lleva demasiados años en la cárcel y consideró que hay un ensañamiento contra él.

En el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, Humala dijo que tiene sentimientos encontrados respecto a su hermano, porque usó su nombre de manera indebida en el levantamiento contra la comisaría de Andahuaylas de enero de 2005, una asonada en la que murieron cuatro policías y dos alzados en armas.

"Tomó mi nombre indebidamente, le mintió a su gente, que desde Corea (donde Ollanta Humala se encontraba destacado como agregado militar) estaba comandando el Andahuaylazo [...] he tenido que ir a un juicio oral por Antauro, pero aun así es mi hermano, y lo que yo creo es que ya ha estado demasiado tiempo en la cárcel", dijo.

Sin embargo, el exmandatario dijo que Antauro Humala tiene que asumir su responsabilidad por lo ocurrido en Andahuaylas, acción por la que fue condenado a 19 años de cárcel, una pena que se cumple en enero de 2024.

Humala deslindó tener alguna vinculación con el proyecto político que su hermano impulso desde la zona sur del país a través del 'etnocacerismo' y el diario 'Ollanta'.

Él no me ha preparado la cancha, como él siempre se lo ha dicho a mi familia, eso es mentira [...] Mi error fue haber sido bastante tolerante, de no haberle exigido públicamente que cambie el nombre de su periódico y que haya estado usando mi nombre del comandante de Locumba", dijo en alusión al levantamiento que dirigió con su hermano el año 2000 en una base militar de Tacna, cuando eran oficiales en actividad del Ejército.

"Hoy día quiere agarrarse la autoría de locumba. Él es Andahuaylas, yo soy Locumba", dijo.

