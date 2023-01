Susana Villarán en audiencia. | Fuente: RPP Noticias

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán se retiró de la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción donde esta mañana se analizará el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa por el proceso de investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

"Mi patrocinada me ha comunicado que no desea estar aquí porque es una audiencia técnica. Yo le he informado, ante su pregunta, que es su derecho retirarse", señaló el abogado de Villarán a los miembros de la Sala compuesta por los jueces superiores Ramiro Salinas Sincha, Juan Guillermo Piscoya y Víctor Enrique Sumerinde, quienes autorizaron su retiro.

Momentos antes el juez Ramiro Salinas Sincha, titular de la Sala, explicó que el sistema jurídico establece que el investigado en calidad de detenido, como es el caso de Villarán, tiene el derecho -facultativo- a participar en las audiencias para ejercer su derecho a defensa.

Asimismo, precisó que la audiencia no se realizó por videoconferencia debido a un problema logístico reportado por la dirección del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Por esta razón, explicó, se decidió trasladar a la exalcaldesa al edificio ubicado en el Centro de Lima.

Villarán de la Puente llegó a la sede de la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción en una camioneta del INPE procedente del penal Anexo de Mujeres, en Chorrillos, donde cumple 24 meses de prisión preventiva.

El recurso de tutela de derechos que interpuso la defensa de Villarán tiene como objetivo, según informa la agencia Andina, cuestionar la acumulación de las carpetas fiscales 32-2017 y 30-2017 que hizo el fiscal Carlos Puma al momento de formular su requerimiento de prisión preventiva.

