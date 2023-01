Rafael Vela sobre liberación de investigados del caso Odebrecht: “Nos mantenemos vigilantes”

Rafael Vela estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, acusó una “flexibilización evidente de la jurisprudencia del Poder Judicial”, al comentar las excarcelaciones de diversos investigados por el caso Odebrecht, siendo el caso más reciente el de Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori.

“Nosotros tenemos que posicionar estratégicamente los intereses del Equipo Especial respecto al resguardo de las investigaciones y nos mantenemos vigilantes a que estos casos permanentes de obstrucción, de amedrentamiento de testigos, no vengan también de la mano con un reagrupamiento de las organizaciones criminales”, dijo en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, advirtió que a estas alturas prácticamente no queda ningún investigado por este caso en prisión, ya que se han amparado en la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus para lograr su excarcelación.

“Eso determina también, dentro de esa misma perspectiva, que nosotros evaluemos lo que siempre dijimos, de que estas situaciones desiguales, inequitativas, lo único que han hecho es liberar a estos personajes de muy alto perfil, pero que no necesariamente se reflejan en lo que correspondía ver esto como un problema estructural, en donde quien no tiene defensa calificada, pues eventualmente no ha tenido el mismo tratamiento de parte de los órganos de administración de justicia”.

Sobre Figari

Al comentar la liberación de Pier Figari, Vela Barba resaltó que una primera instancia le dio la razón al Equipo Especial Lava Jato, pero, luego, la sala superior “ha tomado la determinación de que al señor se le varíe la medida y sea excarcelado”. “Es un asunto judicial”, recalcó.

El exasesor de Keiko Fujimori y dirigente de Fuerza Popular abandonó ayer, 17 de junio, el penal Miguel Castro Castro tras revocarse la orden de prisión preventiva que venía cumpliendo, según confirmó a RPP Noticias su defensa legal.

De esta forma, ya no queda un solo investigado por el llamado caso cocteles o caso Fuerza 2011 actualmente cumpliendo prisión preventiva.

