La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de Amado Enco, presentó una denuncia contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez Ramírez, porque presuntamente habría “favorecido a la constructora brasileña [Odebrecht] y a sus exfuncionarios en la negociación del pago de la Reparación Civil” dentro del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa, lo que ocasiona un “grave perjuicio” a los intereses del Estado.

Es por tal motivo que el procurador Amado Enco, presentó la denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la administración pública. De acuerdo a la Procuraduría, el denunciado habría pactado irregularmente la devolución de 524 millones de soles que se encontraban en el Fideicomiso de Retención de Reparación (FIRR).

El dinero había sido retenido de la venta de la Empresa de Generación Huallaga S. A., a pesar que este es intangible por mandato de ley. “Está destinado exclusivamente al pago de la Reparación Civil a favor del Estado”, se señala en el comunicado emitido este miércoles.

“Ramírez Ramírez habría consentido la inaplicación de la Ley N°30737, creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y deudas tributarias, sin considerar que dichos colaboradores mantenían investigaciones y procesos judiciales pendientes”, agregó.

Además, señala que el procurador Ramírez permitió el fraccionamiento del pago de la reparación civil, fijada en 610 millones de soles, en 15 cuotas anuales. De esta forma, renunció a la “posibilidad de cobrar casi la totalidad con cargo a los fondos existentes en el FIRR".

Esta “no pretende la nulidad del Acuerdo de Colaboración y Beneficios”, explica el comunicado. No obstante, el procurador Enco Tirado resalta que esto no impide que aquellos que negociaron en contra de los intereses del Estado con los colaboradores de la empresa Odebrecht no deban responder ante las autoridades.

“La denuncia interpuesta busca que el Ministerio Público investigue una evidente conducta de relevancia penal por parte del procurador público ad hoc para el caso Odebrecht, quien, en su condición de representante y responsable de la defensa jurídica de los intereses del Estado, en el extremo de la Reparación Civil, participó en el proceso de negociación y suscripción del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz del 15 de febrero del 2019”, argumenta el procurador especializado en Delitos de Corrupción.

No es la primera vez Jorge Ramírez que es denunciado. En ocasiones anteriores, la congresista Yeni Vilcatoma y la defensa de Alejandro Toledo señalaron en su contra; sin embargo, en esta ocasión se trata de un funcionario del Ejecutivo.

