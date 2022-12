José Domingo Pérez | Fuente: Andina

El fiscal José Domingo Pérez negó este lunes que el Equipo Especial Lava Jato haya realizado un "indebido archivamiento" de la denuncia de la Sunat contra tres exfuncionarios de la empresa Odebrecht por el delito de defraudación tributaria.

Según un informe de Panorama, la denuncia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se dirigía contra Carlos Nostre, Jorge Barata y Raimundo Trinidad Becerra por más de S/ 1'000 millones. El programa dominical afirmó que el fiscal Pérez archivó el recurso amparándose en el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña.

"Por favor dejen de malinformar señalando que ha sido un indebido archivamiento o una indebida exclusión (...) la investigación continúa, la investigación por defraudación tributaria no se ha archivado, simplemente se ha procedido conforme lo estable la sentencia del procedimiento de colaboración eficaz", aclaró.

José Domingo Pérez aseguró que la denuncia que interpuso la Sunat por defraudación tributaria contra el colaborador eficaz Jorge Barata data del 4 de octubre del 2018 cuando Víctor Paul Shiguiyama Kobashigawa se desempañaba como jefe de la institución y cuando Ana Cecilia Matsuno Fuchigami ejercía el cargo de jefa de aduanas del citado organismo.

El fiscal recordó que estos funcionarios renunciaron a la Sunat "cuando se dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori". Precisó que Shiguiyama Kobashigawa fue miembro del Tribunal Electoral de Fuerza Popular y a su vez aportante. Mientras que Matsuna Fuchigama había sido tesorera del partido.

Sostuvo que en ese sentido el Ministerio Público cumplió la sentencia del proceso de colaboración eficaz con Odebrecht y procedió conforme a ley para no afectar el principio de la no autoincriminación.

"Es decir, no afectar el princio de la no autoincrimación, porque quien entrega pruebas no puede luego emplear esas pruebas en su contra, quien entrega pruebas para delatar, identificar el delito y a quienes han cometido los crimenes de corrupción no puede luego utilizar esas prueba si esta persona esta arrepentida", explicó.

José Domingo Pérez insistió que la investigación contra defraudación tributaria continúa "contra las demás personas que fueron delatadas por Jorge Barata" y por tanto la Sunat no está inhabilitada para realizar alguna acción dentro de sus competencias al respecto.

"La investigación continúa, lo que sí debe llamar o llama la atención es que en la gestión de Víctor Paul Shiguiyama Kobashigawa se haya interpuesto estas denuncias precisamente contra quienes estaban en ese momento entregando información contra las personas investigadas, contra Keiko Fujimori, contra Alejandro Toledo y otros investigados más", aseveró.

