El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata (centro), reveló los nombres claves de algunos exfuncionarios que aparecen en los servidores de la empresa, como Susana Villarán (izquierda) y Luis Nava (derecha) | Fuente: AFP

Tras los interrogatorios que iniciaron este martes, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, reveló más codinomes (nombres clave) relacionados a políticos de nuestro país y periodistas.

‘Curriculum vita’ y ‘Careca’ corresponden a César Villanueva y Susana Villarán, según ha informado IDL-Reporteros.. El ex primer ministro recibió dos pagos de 30 000 dólares por la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa cuando era presidente de la región San Martín, de acuerdo con el medio. Según esta versión, además, Jorge Barta señaló que la exalcaldesa de Lima recibió la suma de 500 000 dólares de la Caja 2 de la constructora brasilera.

César Villanueva – 'Curriculum vita'

Jorge Barata, de acuerdo con los reportado por medios como El Comercio, dijo que el dinero que se le entregó a César Villanueva fue en efectivo. Dichos pagos se realizaron cuando este era gobernador de la región San Martín (2007-2013) y fueron ordenados por el ejecutivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli. Además, le atribuyó el sobrenombre 'Curriculum Vita'.

Al respecto, el presidente Martín Vizcarra compartió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Respecto al ex primer ministro Villanueva, la noticia nos sorprende. Sin embargo, manteniendo coherencia con nuestra lucha frontal contra la corrupción y como lo hemos dicho en otros casos, esperamos que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad”.

'Curriculum vita' era el codinome de César Villanueva. | Fuente: Andina

José Miguel Castro – 'Budian'

Ejerció como gerente municipal de la gestión de Susana Villarán y se encuentra tras las rejas luego de que le dictaran 18 meses de prisión preventiva. Se le acusa de recibir dinero de Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria, en 2013, y la reelección de la exalcaldesa en el año 2014.

Según dijo Jorge Barata en abril pasado, tenía el codinome de 'Budian' y, de acuerdo con lo que trascendió del interrogatorio de este martes, cobró 350 000 dólares bajo el concepto Rutas de Lima.

El codinome de José Miguel Castro era 'Budian'. | Fuente: Andina

Luis Nava Guibert – 'Chalán'

Según dijo Jorge Barata en los interrogatorios de abril pasado en Curitiba, era conocido de esta manera porque era el "único" que podía controlar a 'Caballo', apodo vinculado al expresidente Alan García.

El codinome de Luis Nava Guibert era 'Chalán'. | Fuente: Andina

José Antonio Nava Mendiola – 'Bandido'

Jorge Barata dijo en el mismo interrogatorio de fines de abril que el hijo de Luis Nava Guibert era conocido por el codinome de 'Bandido' porque solía andar con un arma de fuego.

El codinome de José Antonio Nava Mendiola era 'Bandido'. | Fuente: Andina

Horacio Cánepa – 'Almofadinha'

El exdirigente del PPC aparece en la lista de beneficiado por la Caja 2 con el codinome ‘Almofadinha’. El también exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima habría recibido 878 364 dólares como soborno para favorecer a la constructora en la licitación de la carretera Interoceánica Sur, según versiones periodísticas.

Horacio Cánepa era conocido por el codinome 'Almofadinha'. | Fuente: horaciocanepaabogados.com.pe

Susana Villarán – 'Careca'

Así era el nombre clave de la exalcaldesa de Lima. Villarán fue identificada por Jorge Barata, quien -según IDL-Reporteros- afirmó que la exburgomaestre recibió un pago ilícito de 500 000 dólares por el concepto Vías Novas de Lima. Este ocurrió mientras ella estaba en el cargo.

El codinome de Susana Villarán era 'Careca'. | Fuente: Andina

Martín Bustamante – 'Bigode' y 'Cabelo Boneca'

Bustamente, cuyo codinome significa ‘Bigote’ en español, recibió 75 527 dólares por Rutas de Lima, de acuerdo a las fuentes citadas por medios peruanos. Él fue funcionario de la Municipalidad de Lima durante las tres administraciones de Luis Castañeda Lossio.

A la izquierda, Martín Bustamente, cuyo codinome era 'Bigode'. | Fuente: Andina

Miguel Ángel Ronceros – 'Magali'

Según los exdirectivos de Odebrecht -citados por los medios previamente mencionados- el codinome Magali, que aparece en las planillas de la Caja 2 de Odebrecht, corresponde a este abogado, vinculado al proyecto del Gasoducto del Sur. Según estas versiones, recibió en total 450 mil dólares en cuatro pagos efectuados desde el 24 de octubre de 2014 hasta el 23 de diciembre de ese mismo año.

'Magali' era el seudónimo de Miguel Ángel Ronceros. | Fuente: LatinLawyer.com

Félix Moreno - 'Navío'

El exgobernador de la región Callao se encuentra prófugo desde hace seis meses. Fue condenado a inicios de 2019 a cinco años de prisión por el caso Fundo Oquendo. En los interrogatorios de este martes en Sao Paulo, Barata le atribuyó el monto de 631 578 dólares por la construcción de la Vía Costa Verde y que le correspondía el codinome Navío.

No solo son alcaldes y funcionario públicos

Jorge Barata declaró, según IDL-Reporteros, ante los fiscales del caso Lava Jato que cuatro periodistas peruanos recibieron dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2).

Rafael Hidalgo Pérez y Juan Carlos Valdivia – 'Plim Plim'

El primero ejerce como columnista del diario Expreso, mientras que el segundo se desempeñaba como excolumnista del sitio web ElMontonero.pe. Ambos eran conocidos por el mismo nombre clave, según el mismo medio.

Según las declaraciones del interrogatorio de este martes, los pagos se coordinaron con el exejecutivo Raymundo Trindade Serra.

Dos periodistas compartían el codinome 'Plim Plim'. Uno de ellos es Rafael Hidalgo Pérez. | Fuente: Captura RPP TV

El codinome del periodista Juan Carlos Valdivia era 'Plim Plim'. | Fuente: Captura RPP TV

Víctor Andrés Ponce y Arturo Valverde Pastor – 'Magneto'

De acuerdo con el portal dirigido por Gustavo Gorriti, el empresario brasileño dijo que Víctor Andrés Ponce, periodista, analista y director de ElMontonero.pe, habría recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht, al igual que periodista y militante aprista Valverde Pastor. Según esta versión, se les entregó 20 000 dólares a cada uno bajo el concepto gasoducto del sur.

Víctor Andrés Ponce negó este miércoles, en Ampliación de Noticias de RPP, haber recibido dinero de Odebrecht, dijo que no conoce a Jorge Barata y solo admitió haberse “cruzado” con algún representante de la constructora en una reunión social. “Nunca he tenido un trato con la empresa brasileña Odebrecht, nunca he desarrollado ningún servicio, en nada".

Víctor Andrés Ponce también llevaba el codinome 'Magneto'. | Fuente: Captura RPP TV

El nombre clave de Arturo Valverde Pastor era 'Magneto'. | Fuente: FIL

Otros codinomes

Jorge Barata también reveló, según estas versiones, que 'Disco' y 'Pincesa' corresponden a Luis Pizarro. De acuerdo a los registros de Odebrecht, este codinome está asociado a un pago de 300 000 dólares de la Caja 2, de donde salían los sobornos. Por otro lado, se reveló al fin a quién pertenece el codinome 'French': se trata de Johnny Brignardello, exgerente de Rímac Seguros.

Además, el actual vicegobernador del Callao, Constantino Galarza, recibió tres pagos por un monto de 430 000 dólares, según IDL Reporteros. De acuerdo a los interrogatorios llevados el martes, su codinome era ‘Gaza’.

