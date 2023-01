César Villanueva, excongresista de APP y ex jefe del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

El ex presidente del Consejo de Ministros César Villanueva, rechazó las declaraciones de Eleuberto Martorelli, el ex funcionario de Odebrecht que este jueves ratificó que la constructora brasileña le entregó de 30 mil dólares cuando era presidente de le región San Martín (2007-2013).

"Rechazo categóricamente las afirmaciones tendenciosas, difamatorias y sobre todo contradictorias, del señor Antonio Martorelli, pues hoy ya no habla de US$ 60,000.00, sino de US$ 30,000.00", escribió Villanueva, en un comunicado que publicó en Twitter.

A inicios de agosto de este año, IDL Reporteros reveló que el exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que César Villanueva recibió dos pagos de 30 mil dólares (60 mil en total) para su campaña de releección del 2010 por su ayuda para la licitación de la carretera Cuñumbuque – Zapatero - San José de Sisa.

Martorelli confirmó este jueves a los fiscales peruanos en Curitiba Brasil la entrega de 30 mil dólares e identificó a Villanueva como la persona detrás del codinome "Curriculum Vita", seudonimo con el que quedó registrado en la Caja 2 de la empresa brasileña, de donde provenían los fondos para sobornos.

En el comunicado de esta noche, Villanueva reitera que "jamás" ha recibido "prebenda alguna para favorecer a Odebrecht". "Tampoco para que me favorezcan en campaña electoral alguna, por el contrario, fue solamente en la región San Martín, que esta empresa corrupta no pudo robar el dinero del Estado", manifestó.

El extitular de la PCM aseguró que corroborará sus afirmaciones "con suficientes elementos de convicción cuando el Ministerio Público" lo convoque "para tales efectos".

