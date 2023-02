Alejandro Álvarez Pedroza en el aeropuerto internacional Jorge Chávez | Fuente: RPP Noticias

Uno de los implicados en el caso arbitrajes para el que el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva salió del Perú. El abogado Alejandro Álvarez Pedroza llegó este miércoles por la madrugada al aeropuerto internacional Jorge Chávez para tomar un vuelo rumbo a Estados Unidos

Álvarez Pedroza, quien fue fotografiado en el aeropuerto sentado en un silla de ruedas, no tiene impedimento de salida del país, por lo que Migraciones no pudo impedir su salida del paías. Su vuelo partió a las 06:53 a..m., informaron fuentes de RPP Noticias. Este medio también tuvo acceso a una captura de su ticket del vuelo, el 1558 de American Airlines con destino a Miami, en el estado de Florida. Su asiento es el 19B.

Este martes se conoció que el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó 36 meses de prisión preventiva contra un grupo de abogados involucrados en arbitrajes a favor de Odebrecht, entre ellos Álvarez Pedroza y Humberto Abanto, defensor legal del fujimorista Jaime Yoshiyama. El pedido comprende a 14 abogados por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, colusión agravada y lavado de activos. También se ha solicitado impedimento de salida del país para tres abogados y comparecencia restringida para otros cuatro, entre ellos Horacio Cánepa, presunto receptor de coimas de la constructora brasileña.

Sobre Abanto y Álvarez Pedroza

El pedido de la Fiscalía, documentado citado por IDL-Reporteros en su cuenta de Twitter, señala que Humberto Abanto habría recibido sobornos por un proceso arbitral relacionado a la Carretera Interoceánica Norte con dinero ilícito de Odebrecht por 106 mil dólares más 135 mil 374.99 soles. En estos pagos, agrega el documento, Alejandro Álvarez Pedroza habría sido la parte final de una cadena de intermediarios que incluía al abogado Sergio Calderón Rossi, y los exejecutivos de la constructora brasileña Roger Llanos Correa y Ronny Loor Campoverde.

En otra parte del documento, citada por el mismo medio, se señala que Álvarez Pedroza “le habría manifestado a Calderón Rossi su incomodidad por la presión de Odebrecht y con la presión de sus coárbitros sobre el reparto del dinero, dicéndole: ‘cómo jode Abanto por la plata’. También que, finalizado el proceso de arbitraje, Alejando Álvarez Pedroza le habría dicho a Calderón que aún no había terminado su “trabajo” y que tenía que “repatir” a sus coárbitros Humberto Abanto y Ramiro Rivera, añadiendo: “no vayas a pensar compadre que yo me la llevo toda, tengo que repartir con la gente por partes iguales”.

