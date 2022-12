Conversación entre César Hinostroza y Carlos Arias Lazarte

César Hinostroza: Carlitos

Carlos Arias Lazarte: Hola Hermano qué tal

César Hinostroza: ¿Puedes hablar?

Carlos Arias Lazarte: Sí, Claro

César Hinostroza: Mira, este… hoy día en la noche voy a hacer una cena en homenaje a nuestro amigo el número uno. Ya sabes quién, ya.

César Hinostroza: Por eso he estado llamando ayer. Discúlpame porque me dijo que él viajaba por Semana Santa y ya no regresaba hasta la otra semana y estaba complicado en su agenda. Así que tú estás dentro de las personas más queridas y estimadas por él.

Carlos Arias Lazarte: Gracias hermano, de todas maneras…

César Hinostroza: En la noche date una vueltita por la casa

Carlos Arias Lazarte: Claro que sí, ¿Cómo a golpe de qué hora más o menos?

César Hinostroza: A partir de ocho

Carlos Arias Lazarte: Ocho, ya listo