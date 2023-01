El abogado Wilfredo Pedraza se refirió a la situación legal de Nadine Heredia. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Wilfredo Pedraza anunció su decisión de renunciar a la defensa de Nadine Heredia en el caso Gasoducto del Sur, luego de que el exministro Jorge Merino -hoy confeso aspirante a colaborador eficaz- revelara que este le pidió que mienta ante la Fiscalía para favorecer a la exprimera dama, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva.

"En efecto, he sido subrogado en el caso Gasoducto por un tema de transparencia porque yo no le voy a permitir a Jorge Merino que afecte mi honorabilidad y mis 30 años de carrera de abogado. Yo he sido siempre meticuloso en la selección de clientes, no defiendo a delincuentes, ni corrupción probada; por tanto, este señor no va a mancillar mi larga carrera. Mi presencia a partir de esa sindicación falsa podría afectar las audiencias del lunes para adelante", reveló.

En entrevista con RPP Noticias, Pedraza negó haber presionado al exministro y recordó que anteriormente le dijo que su relación con Nadine Heredia fue formal. Además, lamentó que Merino esté reconociendo que cometió un delito pese a que, según dijo, este "siempre me aseveró que no tenía ninguna situación ilegal con Odebrecht ni con cualquier otra empresa.

Entrevista completa a Wilfredo Pedraza, abogado que asumió la defensa de Nadine Heredia. | Fuente: Foto: Poder Judicial / Audio: RPP Noticias

"Ciertamente es una falsedad, una grosera falsedad que a mí me indigna porque Jorge Merino sabe que soy una persona correcta, íntegra y hemos tenido una relación cordial y me ha confiado muchos de sus asuntos personales, precisamente por la integridad que él sabe que yo tengo. Me sorprende su colaboración eficaz porque siempre me aseveró y me reiteró que él no tenía ningún asunto irregular en los temas Kuntur y Gasoducto", dijo.

Pedraza recordó que conoció a Merino en el 2012 cuando juramentó como ministro en el gobierno de Ollanta Humala y que mantuvieron una relación "cordial". Asimismo, mencionó que, tras dejar el Gabinete, el contacto fue "permanente" y que, incluso, cuando asumió la defensa de Heredia fue "su principal consultor" por ser "una fuente de información".

"Él me busca muchísimas veces para hacerme consultas legales para ayudarlo a resolver algunos problemas económicos que él tenía. Me asume como un consultor, fui su asesor legal durante muchísimo tiempo. Éramos amigos, habíamos hecho trabajo juntos y nos reunimos muchísimas veces en ese contexto", relató.

