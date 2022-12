Nadine Heredia es investigada por el Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía. | Fuente: Andina

La exprimera dama, Nadine Heredia, presenta un desbalance patrimonial que asciende a S/1′231.195,08, según la pericia que sustentó estes lunes el fiscal del Equipo Lava Jato, Germán Juárez Atoche.

Durante la audiencia de control de acusación, el fiscal refirió que en el periodo de investigación (14 de noviembre del 2005 al 9 de diciembre del 2016), los ingresos de Heredia Alarcón ascienden a S/1'439.865,42 y sus gastos en S/2'671.060. “Con lo cual se acreditaría un desbalance patrimonial acumulado de S/1'231.195,08 y ese incremento de su patrimonio no tendría un origen lícito”, señaló Juárez Atoche.

El fiscal presentó documentos para sustentar presuntos actos de conversión de aportes de supuesto origen ilícito, entre ellos recibos sobre transferencias de dinero a una cuenta gestionada por Heredia, así como pagos para cancelar el crédito hipotecario que tenía la exprimera dama.

“Con ello se acreditan actos de transferencia que se habrían realizado a la cuenta de Nadine Heredia Alarcón y que sirvieron para pagar su crédito hipotecario de la vivienda ubicada en (Fernando) Castrat (Surco), sería que ese dinero era dinero espurio que vino del gobierno venezolano para apoyar la campaña del 2006, sustentó.

Juárez Atoche también mencionó la apertura de cuentas de Heredia a favor de una de sus hijas en el 2006 por un monto de U$S 42,762 y una cuenta de fondos mutuos por parte de Rocío Calderón, amiga de la ex primera dama, por U$S 25,000.

El informe sobre el desbalance patrimonial de Heredia fue elaborado por el economista William Canario Santa Cruz y la contadora pública Gladys Vizcarra.

El Ministerio Público ha solicitado 26 años y seis meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos y por liderar una organización criminal. Según la tesis fiscal, en las campañas del 2006 y 2011 el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por la pareja Humala-Heredia para lavar dinero. (Andina)

