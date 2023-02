Wilfredo Pedraza habló con RPP Noticias una vez culminada la diligencia en la casa de Nadine Heredia. | Fuente: Andina

Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, aseguró que los fiscales que allanaron la casa de su patrocinada, en Surco, no hallaron nada relacionado con el caso Gasoducto del Sur, en el que se investiga a la lideresa nacionalista por los presuntos delitos de negociación incompatible y otros en agravio del Estado.

“La diligencia ya terminó. Hemos levantado un acta con los dos fiscales intervinientes, y les puedo resumir lo que dice el acta de manera expresa: “En el primer piso del inmueble, luego del registro correspondiente, no se ha encontrado ninguna especie de relevancia para la investigación”. La misma frase se consigna para la parte del segundo puso y del tercero”, dijo a RPP Noticias.

“En resumen, efectuada la búsqueda, no existe una sola evidencia que tenga relación con el caso, por tanto, no se ha incautado nada. (...) No hay documentos ni información”, agregó el letrado.

Pedraza indicó que al inicio del allanamiento la propia Nadine Heredia entregó un teléfono a los fiscales, que es el único artículo confiscado para su respectivo análisis.

La Fiscalía allanó este martes 26 inmuebles vinculados a la investigación que se le sigue a Nadine Heredia en el caso Gasoducto por presuntos actos de corrupción en el proyecto, cuya concesión se otorgó el 23 de octubre del 2008, a la empresa Kuntur Transportadora de Gas (Odebrecht).

Wilfredo Pedraza se mostró sorprendido por los allanamientos, al considerar que la medida “es arbitraria y sin fundamento”. En su opinión, la Fiscalía tomó esta decisión en base a un informe periodístico del portal Convoca.pe, que -dijo- no aporta ningún dato relevante a la investigación.

“El fundamente más grande de la resolución que ordena este allanamiento es la información que publica Convoca.pe hace unos días. La Fiscalía lo ha tomado tal cual, y ese es el fundamento central que invoca para buscar información y disponer el allanamiento”, remarcó.

El abogado aseveró que tanto Nadine Heredia como Ollanta Humala tienen “la más absoluta tranquilidad” sobre las informaciones que pueda revelar Odebrecht “por este tema y por cualquier otro tema, como lo hemos dicho siempre”.

