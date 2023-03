Martín Vizcarra dijo que ha entregado sus dos pasaportes a la Fiscalía. | Fuente: RPP

El expresidente Martín Vizcarra reiteró que se allana al pedido fiscal de 18 meses de impedimento de salida del país -que finalmente fue dictado en su contra por el Poder Judicial-, en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto cobro de coimas por parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

En ese sentido, sostuvo que colaborará con la justicia para aclarar las imputaciones en su contra, pese a que, dijo, “por razones de fondo, estamos en desacuerdo con el pedido del fiscal”.

Vizcarra Cornejo aseguró que ha dejado en el Ministerio Público sus dos pasaportes, tanto el biométrico como el diplomático, a fin de demostrar que no tiene intención de fugar del país.

“Hemos dicho que nos quedamos y nos allanamos, para no salir del país, porque Martín Vizcarra no va a salir del país. Tenemos la verdad y el sustento que nos respalda”, comentó.

“No me voy a ir a un clínica, no voy a ir a una embajada y, menos, me voy a autoeliminar. Aquí estamos, como siempre, poniendo el pecho, dando la cara; porque no me corro. Y estaré con los peruanos donde mejor pueda servir”.

Cabe mencionar que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, presidido por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Vizcarra.

