El Ministerio Público respalda al fiscal José Domingo Pérez tras difusión de audio. | Fuente: Andina

El Ministerio Público difundió este miércoles una serie de resoluciones con las que se acredita que el fiscal José Domingo Pérez se desempeñó como fiscal provincial en Moquegua cuando el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, no era gobernador de esa región. Por ello, señala la institución, "es imposible que haya intervenido" en investigaciones al hoy mandatario.

En dichas resoluciones se aprecia que Pérez Gómez fue designado fiscal provincial del Distrito Judicial de Moquegua el 26 de marzo del 2008, función que cumplió hasta el 14 de enero del 2011. En ese año se dio por concluido su nombramiento y retornó a su plaza como fiscal titular de Lima, por disposición de la Fiscalía de la Nación.

Como se sabe, Martín Vizcarra Cornejo se desempeñó como presidente regional de Moquegua entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre del 2014.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía realizó esta aclaración "ante la difusión de audios con contenidos falsos que mencionan al fiscal provincial anticorrupción titular José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato".

"De esta forma se acredita que, en los años en que el fiscal Pérez Gómez cumplió funciones como fiscal provincial de Moquegua, el actual presidente de la República no era gobernador regional, por lo tanto, es imposible que haya intervenido en denuncias por su gestión pública", aseveró el Ministerio Público.

Esta información había sido adelantada por el propio José Pérez Gómez en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP. El fiscal rechazó el contenido de los audios difundidos en los que Karem Roca, exasistente administrativa de Palacio de Gobierno, menciona una supuesta coordinación entre él y familiares del presidente Vizcarra.

"Es imposible que haya podido investigar al exgobernador Martín Vizcarra, porque cuando me he desenvuelto como fiscal de Moquegua, él no tenía ningún cargo público (...) Esa información de que a mí me trajo Martín Vizcarra me parece absurda y ridícula", remarcó el fiscal.

"Cuando se cayó esa falsa información, que últimamente se dio a conocer, como si yo hubiese beneficiado a Martín Vizcarra en dicha investigación (en referencia al 'Moqueguazo'), trajeron a colación el caso ‘Chincheros’. Recibí la denuncia del procurador Amado Enco contra Martín Vizcarra en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones y otra pluralidad de personas, pero mi competencia me impedía investigar a cualquier ministro de Estado y, por lo tanto, el primer acto que realicé al recibir esa denuncia, fue derivarla a la Fiscalía de la Nación como lo establece la ley", agregó en la entrevista.

