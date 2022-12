El fiscal Germán Juárez ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, expuso este jueves sus argumentos para solicitar la prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, por los presuntos sobornos que habría recibido de parte de empresas constructoras.

Entre sus razones, el fiscal provincial señaló que la pandemia de la COVID-19 no debería ser un impedimento para que se dicte esta medida cautelar, puesto que, como el mismo exmandatario ha señalado, él ya se encuentra vacunado contra el coronavirus.

"De repente la defensa podrá alegar que en este caso, (la prisión preventiva) no resulta necesaria o no es proporcional atendido al tema de la pandemia. Sin embargo, cabe indicar que ante los hechos que son notorios y públicos, eso no se debe acreditar. El señor Martín Vizcarra, ha sido público porque él así lo ha declarado, se encuentra vacunado", valoró.

Además, consideró que de ser dictada esta medida de privación de la libertad, correspondería que Martín Vizcarra sea recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), debido al alto cargo que ocupó. Cabe mencionar que en este establecimiento penitenciario no se ha detectado casos del coronavirus como en otros penales.

"Si se declara fundada esta medida de prisión preventiva, donde va ser recluido sería en la Diroees que es un establecimiento penitenciario que es adecuado para las autoridades que han alcanzado alto cargo", arguyó Germán Juárez.

Los sobornos según la Fiscalía

Desde el pasado miércoles el fiscal Germán Juárez expone ante el Poder Judicial las razones que sustentan su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente por haber recibido presuntos sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA durante la licitación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Moquegua, en su gestión como gobernador regional.

Como primera imputación, el Ministerio Público atribuye a Martín Vizcarra, en su calidad de autor y en su condición de gobernador regional de Moquegua, el haber intervenido de manera directa en la licitación internacional para la construcción del proyecto Lomas de Ilo, en cuya proceso el expresidente habría concertado con integrantes del consorcio Obrainsa -que postulaba en esta concurso- para favorecerla a cambio de un beneficio económico.

La Fiscalía también le atribuye el presunto delito de colusión agravada por otra obra: la elaboración del expediente técnico y construcción para ampliación del Hospital de Moquegua, en el cual se realizó una concertación -a través de su amigo y exministro de Agricultura José Manuel Hernández- con la empresa ICCGSA para favorecerla en esta licitación a cambio de un beneficio económico que fue entregado a través de su intermediario y de manera directa.

Durante la audiencia, el fiscal provincial expuso ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho que en el caso Lomas de Ilo a Martín Vizcarra se le atribuye el supuesto delito de cohecho impropio debido a que, como gobernador regional, habría solicitado al gerente comercial de Obrainsa -empresa que era postulante- un donativo indebido correspondiente al 2% del valor de la licitación, que ascendió a 1 millón de soles.

En este caso, según la versión del colaborador eficaz Elard Paul Tejeda Moscoso, exgerente de la constructora Obrainsa, Martín Vizcarra también solicitó el alquiler de una aeronave por más de 35 mil soles, que fueron cancelados por esta compañía, para realizar un acto propio de su gobierno, que era formalizar el otorgamiento de la buena pro.

Your browser doesn’t support HTML5 audio El fiscal Germán Juárez indica que la pandemia no sería impedimento para dictar una prisión preventiva contra Martín Vizcarra. | Fuente: RPP

