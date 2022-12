El abogado de Martín Vizcarra señaló que el fiscal Germán Juárez estuvo exaltado durante la citación. | Fuente: Andina/Andina

El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, criticó este viernes la conducta del fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, al salir de la citación a la que acudió el exmandatario para declarar por el caso Club de la Construcción.

"El fiscal tiene que sentir una tranquilidad para que pueda tener objetividad. No es normal que un fiscal salga y diga 'a tal persona le espera la cárcel, a tal persona lo voy a acusar directamente sin invertigar, él es un mentiroso...'. ¿Cuándo se ha escuchado que un fiscal se dirija a un ciudadano cualquiera así? Nunca", declaró el letrado a la prensa.

A la indicación de los periodistas de que el fiscal no señaló que no vaya a continuar indagando, el abogado acotó: "Cuando un fiscal dice que va haber acusación directa implica no investigar. ¿Qué es lo que tiene?, puros colaboradores, ¿y cuándo los va a corroborar?".

Esta fue la quinta declaración que el exmandantario brindó ante el fiscal Germán Juárez, quien lo investiga por presuntos cobros ilegales cuando era gobernador regional de Moquegua.

Vizcarra Cornejo permaneció en el despacho del Ministerio Público por tres horas, el tiempo en el que respondió a las interrogantes del fiscal provincial y de la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión. Luego, se retiró sin declarar ante la prensa.

La investigación preliminar por los presuntos pagos de 2 300 000 soles de parte de las constructoras Obrainsa e ICCSA fue abierta el pasado 16 de octubre y tiene un plazo de ocho meses, durante los cuales es posible que la Fiscalía vuelva a citar a declarar al ex jefe de Estado.

