El empresario quedó en libertad esta mañana.

Luego de ser excarcelado este sábado al mediodía, el empresario Martín Belaunde Lossio, vinculado al expresidente Ollanta Humala, aseguró que, tras permanecer varios años bajo prisión preventiva, buscará defenderse en libertad para intentar demostrar su inocencia.

"Considero que cinco años de prisión preventiva es un exceso. Las demoras de los fiscales no pueden atribuirse a las personas que estamos presas. Hay que acelerar un poco en este país el tema de la prisión preventiva, creo que no se debe abusar de ellas, en mi caso cinco años es completamente injusto", señaló.

El empresario, investigado por el caso Antalsis, aseguró que continuará colaborando con la justicia para desmentir las versiones que -a su criterio- buscaron "permanentemente desprestigiarme" "El tiempo va a demostrar que toda la información que le ha dado a la Fiscalía es correcta", dijo.

Belaunde Lossio dejó el penal luego de que el Poder Judicial rechazara ampliar por 12 meses más el pedido de prisión preventiva que planteo la Fiscalía por el caso Antalsis. A su salida, el empresario dijo no sentir "ningún temor" por las revelaciones que ha hecho sobre este caso.

"Creo que la cárcel es un infierno, pero fortalece. Nadie quisiera regresar a una cárcel, yo tampoco, es muy duro. He estado en una cárcel de régimen especial, me han tratado bien, pero es muy duro y no se lo deseo a nadie", insistió.

Declaraciones de Martín Belaunde Lossio a su salida del penal.

Orden de excarcelación

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio, tras desestimar el recurso impugnatorio del Ministerio Público debido al vencimiento de los 24 meses de prisión preventiva.

“Al vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el juez de oficio o a solicitud de las partes decretara la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales”, sostiene la resolución judicial.

Medidas e investigación

Belaunde Lossio tiene la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización expresa. Además, tiene prohibido viajar al extranjero por el plazo de 36 meses. La autoridad correspondiente tendrá que registrar el impedimento de salida.

El empresario es investigado por los delitos de colusión agravada, colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias en agravio del Estado.

