La comisión especial para miembros de la Junta Nacional de Justicia dejó sin efectoa la designación del abogado Marco Tulio Falconi como integrante titular del organismo que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los miembros de esta comisión especial se reunieron este jueves en la sede de la Contraloría General de la República para analizar los cuestionamientos surgidos con Falconi y leer sus descargos que hizo por escrito el referido abogado.

El miembro suplente Guillermo Thornberry Villarán pasará a ser titular de la Junta Nacional de Justicia y tomarán su juramento el próximo 20 de enero, en la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, Marco Tulio Falconi pasará a ser miembro suplente del JNJ.

Los cuestinamientos

En un principio, la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia ratificó la elección de Marco Falconí Picardo como miembro de la Junta Nacional de Justicia, luego de que se cuestionara que se le haya otorgado puntos por ser licenciado de las Fuerzas Armadas, pese a que cumplió el servicio militar cuando fue escolar.

Mediante un comunicado, la Comisión Especial explicó que para postular, Falconí Picardo presentó los certificados del Ministerio de Defensa para acreditar su instrucción militar realizada entre 1973 y 1975 y que fue dado de baja por causal de “tiempo cumplido”.

Agregaron, en aquella ocasión, que el postulante obtuvo la condición de licenciado militar de acuerdo con la ley de entonces y que “la aplicación de una norma posterior a una condición obtenida concretamente en 1975 significaría una aplicación retroactiva de la ley”.

"Yo me he sometido estrictamente a las bases, habían dos recuadros, licenciado sí o no, yo declaré sí y acredité. No me he calificado, no he tenido ningún contacto con Servir y por supuesto con ningún miembro de la Comisión para no poner en tela de juicio, ellos son los que han calificado", afirmó a Ampliación de Noticias el último jueves.

