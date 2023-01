Marco Falconí aclara que no solicitó bonificación del 10% para ingresar a la JNJ y responsabiliza del caso a Servir

Marco Falconí | Fuente: RPP

El abogado Marco Falconí Picardo reveló este jueves que "nunca" antes utilizó la bonificación del 10% establecido a favor de los licenciados de las Fuerzas Armadas en un proceso de selección para un cargo público, como ahora es el caso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el programa Ampliación de Noticias de RPP, el exparlamentario también aclaró que en esta oportunidad tampoco solicitó este beneficio y que solo cumplió con rellenar el formato de postulación acreditanto que es licenciado de las Fuerzas Armadas bajo el Decreto Ley 20788.

"Cuando uno llena el formato dice si es licenciado o no de las Fuerzas Armadas, yo coloco que sí y si uno coloca que sí tiene que acreditar. Presento el certiticado de instrucción premilitar presentado por el Colegio Militar y el Ejército, donde dice que soy sargento segundo del arma de Infantería y evalúan los miembros de la Comisión Especial, que han estado acompañados de Servir durante todo el proceso, y establece que me corresponde el 10% de la bonificación", dijo.

En ese sentido, Marco Falconí consideró que "toda la responsabilidad" de su elección en la JNE es la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), porque finalmente hace la capacitación, el que orienta a la Comisión Especial y el que emite el comunicado.

"Yo me he sometido estrictamente a las bases, habían dos recuadros, licenciado sí o no, yo declaré sí y acredité. No me he calificado, no he tenido ningún contacto con Servir y por supuesto con ningún miembro de la Comisión para no poner en tela de juicio, ellos son los que han calificado", afirmó.

Finalmente, Marco Falconí anunció que conseguirá todos los antecedentes en otros casos donde se ha aplicado la bonificación del 10% y así valer su derecho a su elección como miembro de la JNJ.

"En las Fuerzas Armadas, para todos los concursos, para los cadetes que ingresaron hasta el año 1974 sí se ha aplicado (...) ahorita no tengo un nombre en particular pero sí he pedido los documentos", manifestó.

