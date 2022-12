Kenji Fujimori reapareció en la audiencia de control de acusación. | Fuente: RPP Noticias

El excongresista Kenji Fujimori acusó a Fuerza Popular de editar de manera "maliciosa" los videos en los que presuntamente se le ve negociando un indulto a favor de su padre. En su opinión, el "único objetivo" del partido que lidera su hermana Keiko, actualmente bajo prisión preventiva, fue el "control total" del Parlamento para obtener "poder absoluto".

"Quiero decirles que no me siento representado en lo absoluto por Fuerza Popular. Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país", señaló luego de participar en la audiencia de control de acusación fiscal en su contra por los presuntos delitos de cohecho activo y tráfico de influencias agravado.

El exlegislador de Fuerza Popular evitó dar detalles sobre las imputaciones hechas por la Fiscalía en su contra por las cuales la fiscal Bersabeth Revilla solicitó 12 años de prisión ante el Poder Judicial por este caso. El menor de los Fujimori prefirió continuar sus críticas al partido de su hermana y los acusó de intentar una vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

"Soy respetuoso de la actividad procesal. Me siento tranquilo, porque como lo ha dicho el doctor Franco (su abogado), no ha habido ninguna conversación ilícita. Lo que ha quedado demostrado -el tiempo me ha dado la razón- es la sed de poder de Fuerza Popular. Lo único que ellos han querido es tener poder por el poder, control total del Parlamento y de esa manera han terminado vacando al presidente Kuczynski y después han querido intentar vacar al presidente Vizcarra", insistió.

Declaraciones de Kenji Fujimori luego de la audiencia de control de acusación. | Fuente: RPP Noticias

